"Hippe" Kampagnen auf den Social-Media-Kanälen statt klassische Werbeprospekte. Der Schlagabtausch der Discounter geht mit provokanten Werbeslogans im Netz in eine neue Runde.

Discounter setzen auf Online-Kampagne

Aldi geht neue Wege. In seiner aktuellen Online-Kampagne setzt der Discounter-Platzhirsch auf Hochglanz-Rap. Es ist die erste gemeinsame Aktion von Aldi Nord und Aldi Süd. "Aldi hat günstig erfunden", ist die Botschaft. Der Erzrivale Lidl kontert und tut so, als ob derselbe Rapper plötzlich bei der Konkurrenz "fremd“ kauft. Lidls Antwort: "wir sind günstig und gut".

Der Ton in den Werbeslogans wird rauer, wie man bei Lidl beobachten kann. Das Unternehmen holt zum Rundumschlag aus und provoziert die Mitbewerber ganz öffentlich. Mit Plakatslogans wie "Teurer wäre EDEKAdent“ und "Der Rest ist irREWElant“ bekommen aber auch die Supermärkte ihr Fett weg.

Aber wie kommt der neue Machtkampf in der Branche bei den Verbrauchern an? Wir fragen bei vier ganz unterschiedlichen Kunden nach und zeigen ihnen die neuen Werbekampagnen von Aldi und Lidl. Die Test-Gucker sind amüsiert, aber an ihrem Kaufverhalten würden die Spots nichts ändern.

"Hippe" Werbung für die junge Zielgruppe

Das wollen Aldi und Lidl aber auch gar nicht. Laut Marketingexperten Martin Fassnacht geht es ihnen um die junge Zielgruppe: "Die jüngere Generation ist sehr wichtig, weil Präferenzen für Einkaufsstätten früh gelegt werden. Das hat Auswirkungen auf die zukünftigen Käufe". Das Einkaufsvolumen der jungen Leute ist allein schon aufgrund des Alters enorm hoch. In dieser Zielgruppe können die Discounter noch richtig Geld machen.

Lidl hat das schon früh erkannt und immer mehr Geld in "hippe" Werbung gesteckt. Aldi hat dagegen erst im letzten Jahr nachgezogen und den Werbeetat dafür erhöht. Aber warum ist Lidl so aggressiv in seiner Werbebotschaft? Die schriftliche Antwort des Unternehmens: "Damit unterstreichen wir unsere Preisführerschaft und unsere Stellung als einer der erfolgreichsten Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland", erklärt der Discounter.

Kampf um die Wahrnehmung beim Verbraucher

Auf einem anderen Feld tobt der Kampf zwischen Lidl und Aldi schon länger. Mit günstigen Markenartikeln wollen beide Discounter beim Kunden punkten. In der Wahrnehmung sei Lidl bei den Angeboten günstiger, meint Marketingexperte Martin Fassnacht. Und die Wahrnehmung spielt die größte Rolle. Denn beim wichtigsten Kriterium - dem Preis - gibt es zwischen den beiden kaum Unterschiede.

Ein Beitrag von J. Strahlmann und M. Jost