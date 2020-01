Die Preis-Schlacht beim Fleisch: Supermärkte und Discounter unterbieten sich jede Woche neu. Jede Menge Billigware. Klar ist, so geht es nicht weiter. Nur was tun? Mex stellt die derzeitigen Vorschläge vor und rechnet die Unterschiede aus.

Fast 90 Prozent unseres Fleisches kommt von Tieren aus enger Stallhaltung: Mehr Tierleid als Tierwohl. Dumpingpreise kann Metzgermeister Jürgen Honus nicht bieten. Er verlangt mehr als das Doppelte für das Kilo Schnitzelfleisch. Der Metzgermeister ist einer der wenigen in Hessen, die noch selbst schlachten. In der Woche sind es ein Rind und 15 Schweine. Seine Kosten sind um zwei Drittel höher als in den üblichen Großschlächtereien. Und wegen der Schweinepest musste Jürgen Honus Ende letzten Jahres pro Schwein 30 Prozent mehr an die Bauern bezahlen. Sein Schweinefleisch verteuerte sich so um 1 Euro pro Kilo auf fast 10 Euro beim Schnitzel.

Weitere Informationen Die BMEL-Tierwohl-Initiative Ende der weiteren Informationen

Preiserhöhungen bekommt er zu spüren: "Das merken wir eigentlich Tag für Tag, dass die Leute immer an der Fleischtheke vorbeigehen und gucken, aber doch nichts kaufen und dann die Wurst mitnehmen. Und wo kaufen Sie Fleisch? Im Supermarkt oder Discounter, und wenn ich sehe, dass heute Morgen wieder die Werbung im Radio war: 500 g Schweineschnitzel für 2, 49 Euro, da kann natürlich keine Metzgerei mithalten."

Das mit dem Billigfleisch wollen Tierschutz- und Umweltorganisationen jetzt ändern. Damit weniger Fleisch gegessen wird und mehr Tierwohl in die Ställe kommt.

1. Idee: die Fleisch- Steuer

Statt Fleisch wie bisher mit 7 Prozent zu besteuern soll der Steuersatz hoch auf 19 Prozent.

Videobeitrag Video zum Video Frag Valet - Scheitert Tierwohl am Verbraucher? [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Bei der Rewe-Marke Brandenburg rechnen die Differenz von 12 Prozent Mehrwertsteuer auf das Schnitzel. Es würde statt 1,92 dann 2,15 Euro kosten. Die Mehrwertsteuer für unseren Metzger keine gute Idee: "Ich denke dass diese 12 Prozent niemals bei einem Bauer oder bei dem Landwirt irgendwo ankommen werden." Und auch Politiker sind sich uneins. Das Problem: Steuereinnahmen sind nicht zweckgebunden.

2. Idee: eine Tierwohlabgabe

Um 50 Cent pro Kilo soll dann Fleisch teurer werden: Geld für das Tierwohl. Das Schnitzel würde beispielsweise statt 1,92 dann 2,08 Euro kosten.

Weitere Informationen Deutschland schlachtet 60 Millionen Schweine im Jahr und ist damit der drittgrößte Schweinefleischproduzent, nach China und den USA. Ende der weiteren Informationen

Fleischsteuer oder Tierwohlabgabe? Es ist eine politische Entscheidung. Das wird dauern, wenn sie überhaupt kommt. Zum Wohle der Tiere aber muss gehandelt werden. Und manchmal ist weniger Fleisch mehr.

Autor: Barbara Berner