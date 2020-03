Auch ohne Corona-Virus sind viele Arzneimittel derzeit kaum oder gar nicht in Hessens Apotheken erhältlich. Wird der Engpass jetzt noch gravierender? Wir fragen den Gesundheitsexperten Gerd Glaeske.

Weitere Informationen Das "Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte" nennt derzeit Lieferengpässe bei 277 Medikamenten – darunter vor allem Blutdruck- oder Schmerzmittel, Antidepressiva und Antibiotika. Quelle: BfArM Ende der weiteren Informationen

Doch mit der Ausbreitung von Corona nimmt der Lieferengpass womöglich zu. Aber was ist verantwortlich für diese Situation?

Erstens : die Produktion im Ausland

In Deutschland sind über 100.000 Arzneimittel zugelassen. Problem: Sie werden nur von wenigen Pharmafirmen produziert, überwiegend in Indien und China. Wegen der Corona-Pandemie steht hier die Arznei-Produktion aktuell still.

Zweitens: Rabattverträge

Der Trend im Ausland zu produzieren wird auch verstärkt durch Krankenkassen, die Rabattverträge mit Herstellern haben. Sie leisten damit indirekt einen Beitrag zum Lieferengpass.

Drittens: der Parallelhandel

Länder wie Großbritannien und Skandinavien kaufen in Deutschland verstärkt Arzneimittel ein, weil sie günstiger sind. Und die fehlen dann hier.

Gerade darum wird jetzt in der Corona-Krise die Frage dringlicher, wie man mit Medikamenten-Engpässen umgehen soll. Auch wenn nicht jeder Lieferengpass auch ein Versorgungsengpass ist.

Wie gut unsere Medizinvorräte gefüllt sind, erklärt der Experte Gerd Glaeske im Video.