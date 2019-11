Frag Glaeske – Was sind medizinische Qualitätssiegel wert

Auf der Suche nach einem Arzt oder einer Klinik setzen viele Patienten auf Qualitätssiegel. Ist das eine gute Idee oder kann das in die Irre führen? Wir fragen den Gesundheitsexperten Prof. Gerd Glaeske.

Top Rehaklinik, Top Nationales Krankenhaus, Focus Empfehlung, Top Mediziner 2019. Alle ausgezeichnet mit dem Focus-Siegel. Auch Dr. Frank Möller wird vom Focus empfohlen. Diese Urkunde bekam er zugeschickt. Empfohlener Herzchirurg in der Region. Doch der Arzt wundert sich über die Auszeichnung: "Ich arbeite hier aber nicht als Herzchirurg. Ich arbeite hier als Hausarzt."

Wieso verleiht Focus Dr. Möller eine Auszeichnung als Herzchirurg? Zwar war er früher mal in diesem Bereich tätig, seit 14 Jahren hat er nun aber bereits seine Hausarzt-Praxis. Zur Urkunde gibt es ein Begleitschreiben. Darin wird der Arzt auf die Werbewirksamkeit des Siegels hingewiesen: "Schaffen sie Vertrauen und sorgen für einen klaren Vorsprung gegenüber Ihren Wettbewerbern!", schreibt Focus.

Dafür soll der Arzt eine Lizenz erwerben, um mit dem Siegel zum Beispiel auf seiner Internetseite für sich Werbung machen zu dürfen. Für 1.900 Euro pro Jahr. Möller sagt: "Das kam mir unseriös vor und ich habe es mir angesehen. Die Kriterien, die man erkennen kann sind mir eigentlich unzureichend."

Welche Kriterien gelten?

Focus erklärt die Kriterien: Die Kollegenempfehlung steht ganz oben auf der Liste. Möller ist skeptisch: "Kollegen sollen befragt worden sein und da habe ich mir die Kollegen angesehen, die ebenfalls empfohlene Ärzte sind. Und ich bin zu denen gar nicht befragt worden, und die sind meines Wissens zu mir auch nicht befragt worden. Da fragt man sich, wer überhaupt befragt worden ist."

Als weiteres Kriterium für die Auszeichnung wird hier Patientenzufriedenheit angegeben. Der Hausarzt wundert sich auch darüber: "Das müsste ja nun wirklich in der Praxis untersucht worden sein. Das ist nicht der Fall gewesen und ich wüsste auch nicht, wie Focus das auf andere Weise untersucht haben will."

Focus hat das auch gar nicht selbst untersucht. Auf der Homepage steht nämlich, dass die "Informationen der Stiftung Gesundheit zugrunde liegen". Eine Organisation, welche die Angaben aus Arztbewertungsportalen im Internet entnimmt. Auf der Seite der Stiftung Gesundheit ist Dr. Möller auch richtigerweise zusätzlich als Facharzt für Allgemeinmedizin aufgeführt. Genauso sieht es auch bei Focus Gesundheit online aus. Wieso hat er dann eine falsche Urkunde bekommen?

Ein bedauerlicher Einzelfall?

Focus schreibt: Dr. Möller wurde als Herzchirurg ausgezeichnet, "weil er der einzige Spezialist in diesem Fachgebiet in seinem Landkreis ist." Man nehme den Fall zum Anlass, die Methode an diesem Punkt genauer zu überprüfen und eine Verbesserung anzustreben, heißt es weiter. Man bedauere Einzelfälle wie diesen.

Fest steht: Viele Ärzte und Kliniken werben auf ihren Internetseiten mit dem Focus-Siegel. Auch Prof. Karl-Dieter Heller stellt die Auszeichnung auf seine Homepage. Top nationales Krankenhaus, Orthopädie. Er gehört seit Jahren zu den führenden Ärzten im Bereich der orthopädischen Chirurgie und er wird auch seit Jahren vom Focus ausgezeichnet.

Seine Klinik zahlt zwischen 3.000 und 5.000 Euro für die Lizenz. Prof. Heller findet, das lohnt sich: "Dieses Siegel hat für die Patienten eine große Bedeutung. Man sucht förmlich danach und selektiert die Klinik danach. Wir haben in Deutschland über tausend Kliniken, die Endoprothetik machen, nicht alle davon sind top. Der Patient ist heute mündig, informiert sich. Er weiß vorher schon, was auf ihn zukommt und er selektiert natürlich die Klinik, wo er hinwill und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, die Dinge, die einen auszeichnen, durchaus auf der Homepage darzustellen."

Gute Werbung also für Ärzte und Kliniken und guter Umsatz für den Focus. Auf seiner Homepage teilt der Verlag mit: "Ziel ist es, das Siegelgeschäft weiter voranzutreiben." In einem Interview spricht der Burda-News Geschäftsführer diesbezüglich vom "zweistelligen Millionenumsatz mit wunderbaren Renditen."

Bei diesem Geschäftsmodell macht Hausarzt Dr. Möller nicht mit. Er hat das Siegel schon zwei Mal abgelehnt und wird das auch in Zukunft tun.

