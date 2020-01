Heuschnupfen im Januar. So früh mussten Allergiker noch nie leiden. Aber nicht nur im milden Winter gibt es immer mehr Patienten. Welche Folgen hat der frühe Pollenflug? Der Gesundheitsexperte Gerd Glaeske klärt auf.

Der Hautarzt Wolfgang Klee sagt: "Mittlerweile sind Allergien Volkskrankheit geworden, das heißt die zunehmende Allergiesierung in der Bevölkerung ist offensichtlich." Umso wichtiger sind möglichst gute Informationen darüber, was schon so früh im Jahr durch die Luft fliegt. So wie von einer Pollenmessstation in Wiesbaden. Stefan Schäfer, Physiker, stellt fest: "Das Gerät ist in der Lage, quasi in Echtzeit Polen zu messen - und zwar nicht nur die Anzahl zu bestimmen, sondern auch, um welche Art von Pollen es sich handelt."

Doch bislang gibt es nur wenige solcher Messstationen. Das bedeutet, den Pollenflug merken die Hessen erst, wenn es in der Nase juckt oder die Augen tränen. Und das eben schon mitten im Januar.

Im Video fasst der Gesundheitsexperte Gerd Glaeske zusammen, welche Folgen der frühe Pollenflug hat.