2,5 Stunden: So viel Zeit verbringen Kinder täglich am Smartphone – zum Beispiel zum Zocken. Doch besonders Spiele-Apps können zur Kostenfalle werden. Über die Gefahren solcher Apps klärt Internetexperte Schreiber auf.

Gefährlich sind beispielsweise sogenannte „In-App-Käufe“. Die Kinder werden beim Spielen immer wieder aufgefordert Münzen zu kaufen – für über 100 Euro. Die Münzen sollen helfen, den nächsten Level zu erreichen.

Weitere Informationen VZ: In-Game- und In-App-Käufe: Wenn virtueller Spielspaß teuer wird Ende der weiteren Informationen

Der neueste Hit bei Jugendlichen ist die Spiele-App „Coin Master“. Sie ist zunächst kostenlos. Im Spiel kann man aber Pakete im Wert von bis zu 300 Euro kaufen. Manche Medien feiern „Coin Master“ schon jetzt als das „berühmteste mobile Spiel aller Zeiten“. Auch, weil Promis wie Dieter Bohlen kräftig Werbung für das Spiel machen.

Weitere Informationen Der Hersteller hat mit dem Spiel bisher über 280 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Allein im Juni 2019 haben Deutsche Zocker rund sechs Millionen Dollar – umgerechnet 5,5 Millionen Euro – bei „Coin Master“ gelassen. (Quelle: Statista) Ende der weiteren Informationen

Eine Spiele-App mit hohem Gewinn, aber auch eine App mit hohem Suchtfaktor.

Im Video erklärt der Experte Sebastian Schreiber, was solche Apps so gefährlich macht und was Eltern tun können.