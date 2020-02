"Windows 7": Der Betriebssystem-Klassiker läuft noch immer auf jedem vierten Computer. Aber seit dem 14. Januar 2020 gibt es für Windows 7 keine Sicherheitsupdates mehr. Was das bedeutet. erklärt der IT-Experte Schreiber.

Private Nutzer müssen auf ein neues oder gar anderes System wechseln. Allein Firmenkunden erhalten noch bis zu drei Jahre lang Updates: gegen Bezahlung. Ein altes Betriebssystem, keine neuen Updates – was das heißt, erklärt Johannes Krupp, Computer-Experte: "Sobald ein Angreifer eine sicherheitskritische Schwachstelle im System findet, hat er bei Ihnen leichtes Spiel. Weil Microsoft Ihnen keine weiteren Updates mehr bereit stellen wird. Sie erhalten keine Reparatur mehr für Sicherheitslücken. Diese Sicherheitslücken bleiben auf ewig offen."

Ein Computer mit Windows 7 ist also ein offenes Scheunentor für Viren oderTrojaner aus dem Internet. Im Zweifelsfall kann Privatanwendern zum Beispiel folgendes passieren: Der eigene Computer wird Teil eines sog. Bot-Netzwerks: Er ist dann einer von tausenden Rechnern, die gemeinsam einen Cyberangriff auf andere Rechner starten – ohne dass der Nutzer davon überhaupt etwas bemerkt. Was man merken würde: einen Angriff durch sog. Ransom-Ware. Also massenweise in Umlauf gebrachte Erpresser-Software.

Und wieder eine Sicherheitslücke…

Der Experte Krupp sagt: Das bedeutet, von einem auf dem anderen Tag können alle Ihre Daten verschlüsselt sein. Sie haben keinen Zugriff mehr auf Ihre Dateien. An Ihre Emails kommen Sie vielleicht nicht mehr ran. Und ihr PC wird dadurch quasi unbenutzbar."

Veraltete Systeme sind also extrem anfällig. Aber nicht nur die: Nur wenige Tage nach Support-Ende von Windows 7 entdeckten Experten eine Sicherheitslücke. Sie steckte aber streng genommen nicht im alten Betriebssystem selbst, sondern in allen Internet-Explorer-Varianten ab Version 9.

Im beigefügten Video erklärt der IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber, was für Windows-User jetzt zu tun ist.