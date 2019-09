Frag Tenhagen - was das Klimapaket für Verbraucher bringt

Der Ausstoß von Kohlendioxid soll nach Plänen der Bundesregierung mit dem Klimapaket deutlich gesenkt werden. Ob die Maßnahmen ausreichen und wie Verbraucher davon profitieren, erklärt Experte Hermann Josef Tenhagen.

Mit Zertifikatsystem gegen hohen CO2-Ausstoß

Für das Ziel, den CO2-Wert zu reduzieren, plant die Bundesregierung den Einstieg in ein Zertifikatsystem im Verkehr und für Gebäude. Der Staat gibt dafür an die Anbieter, etwa von Heizöl oder Benzin, Zertifikate aus. Die Anbieter können die entstehenden Kosten dann an die Endverbraucher weiterreichen.

Autofahrer und Flugreisende müssen tiefer in die Tasche greifen

Autofahrer müssen sich darauf einstellen, dass der Preis pro Liter Treibstoff um einige Cent steigt. Wer in die Arbeit fährt, soll aber ab dem 21. Kilometer, über eine Erhöhung der Pendlerpauschale, entlastet werden. Die Pauschale soll um fünf Cent pro Kilometer steigen. Eine höhere Ticketsteuer soll dafür sorgen, dass Flüge teurer werden.

Entlastung für Bahnreisende - auch Strom könnte günstiger werden

Im Gegenzug profitiert der Bahnverkehr von einer Mehrwertsteuerabsenkung für Fahrkarten auf sieben Prozent. Billiger werden könnte in Zukunft auch der Strom. Die Erneuerbare Energien-Umlage soll im Jahr 2021 gesenkt werden. Der Ausbau von Ökostrom soll weiter voranschreiten. Ziel der Maßnahmen ist es, den Ausstoß von Kohlendioxid bis zum Jahr 2030, im Vergleich zum Jahr 1990, um 55 Prozent zu senken.

Ob die Maßnahmen des Klimapakets der Bundesregierung ausreichen, und wie Verbraucher davon profitieren können, erklärt mex-Experte Hermann Josef Tenhagen im Studiogespräch mit Moderatorin Claudia Schick.