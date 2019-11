Viele Bestandskunden ärgern sich über günstigere Handyverträge, die vor allem Neukunden offenstehen. Muss man kündigen, um in den Genuss der besseren Tarife zu kommen? Wir fragen den Finanzexperten Hermann-Josef Tenhagen.

Alexandra Jäger ist treue Telekom-Kundin. Ist ja auch praktisch, sie muss sich um nichts kümmern, der Vertrag läuft einfach immer weiter. 75 Euro zahlt sie aktuell jeden Monat. Aber Stopp: das Gleiche gibt’s auch günstiger. Zurzeit zahlt die Fotografin ganze 10 Euro mehr als ein Neukunde. Für genau den gleichen Vielnutzer-Tarif und das gleiche Top-Handy.

Auch Daniel Volbeding ist langjähriger Mobilfunkkunde. Er nutzt sein Handy vor allem, um im mobilen Netz Musik und Videos zu streamen. Er ist Vertragskunde bei Vodafone, doch seine monatlichen Kosten sinken seit Jahren: „Ich hab damals 2015 angefangen hier mit 35,99 Euro nur für den Tarif. Hatte damals noch ein Handy. Bin mittlerweile ohne Handy durch immer rechtzeitiges Kündigen auf 19,99 Euro runter.“

Alexandra Jäger will auch weniger zahlen, telefoniert jetzt mit der Hotline ihres Providers. Sie will ein gutes Angebot plus ein IPhone Zehn: „Ich musste aktiv die Mitarbeiterin darauf hinweisen, dass ich einen günstigeren Vertrag möchte, und dass es auch Online, für mich ja eindeutig recherchierbar, Möglichkeiten gibt für Neukunden, nur für mich halt nicht als Bestandkunde.“

Genützt hat´s nichts. Das neue Angebot der Telekom für sie: Rund 87 Euro auf den Monat umgerechnet inklusive teurem Handy. Ein Neukunde würde nur 71 Euro bezahlen - die gleiche Leistung 16 Euro günstiger.

Nochmal was drauflegen?

Wir fragen bei der Telekom nach. Die bestreitet den Vorwurf. Und verweist auf diese kürzlich gelaufene Werbung, angeblich mit Aktionspreisen auch für Bestandskunden.



Klingt gut, aber nur die, die…

„(…) sich gleichzeitig für einen höheren MagentaMobil-Tarif mit noch mehr Leistung entscheiden, erhalten den Aktionspreis von 19,95 Euro monatlich drei Monate (…)“

Alexandra Jäger müsste dafür umgerechnet pro Monat nochmal 6,60 Euro drauflegen.

Dann lieber kündigen

Daniel Volbeding hat dafür immer wieder gekündigt und mit Vodafone hart verhandelt. Das hat sich gelohnt. Heute bezahlt er sogar 4 Euro weniger als Neukunden. Kündigen will jetzt auch Alexandra Jäger. Sie ruft deshalb noch einmal die Telekom-Hotline an: „Ich so: Entschuldigung aber ich bin ja seit 10 Jahren bei ihnen, also wieso werde ich bestraft, dass ich treu bin. Da druckste die Dame ein bisschen rum und sagte: ja ich darf s ihnen eigentlich nicht sagen, aber als Tipp wäre es ganz schön, kündigen sie doch einfach, dann kriegen sie super Angebote.“

Sie kündigt. Alexandra Jäger landet bei ihrem nächsten Anruf bei der Beschwerdestelle. Und da erhält sie das für sie perfekte Angebot: Für ein iPhone 10 und drei Monate ohne Grundgebühr zahlt sie künftig umgerechnet rund 63 Euro monatlich, das ist sogar 8 Euro günstiger als bei Neukunden. Jetzt hat Alexandra Jäger einen neuen Vertrag und erst einmal ihre Ruhe.

Im Video erklärt der Finanztip-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen, wie man es anstellt, wenn man einen günstigeren Vertrag haben möchte.