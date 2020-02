Die Virusepidemie beeinträchtigt auch die globalen Lieferketten nach China, die Weltkonjunktur droht abzuschmieren. Was uns noch bevorstehen könnte, fasst der Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen zusammen.

Mex besucht in Egelsbach die Firma "Delta Pronatura". Hier wird das Fleckenpulver "Dr. Beckmann" produziert. Das steckt im Werk fest, weil das Unternehmen derzeit nicht nach China liefern kann, erzählt Heiner Beckmann, Geschäftsführer: "Weil das Lager komplett geschlossen ist zurzeit, so dass wir weder Ware dort einlagern, noch auslagern können. Das ist noch das kleinste Problem, das größte ist, dass wir dort nichts verschicken können und dadurch, dass wir natürlich auch keinen Umsatz haben, dieser Monat ein verlorener Monat ist."

Die globale Finanzwelt ächzt derzeit unter dem Corona-Virus. Ein Effekt, der sich auch in den Aktienkursen Anfang dieser Woche an der Frankfurter Börse und an anderen Börsen auf der Welt zeigte.

Italiens Wirtschaft spürt derzeit immer stärker die Auswirkungen von Corona. Ganze Werke schließen, vor leer gekauften Supermärkten stehen die Menschen Schlange. Und in China selbst ist wegen des Virus die wirtschaftliche Lage sogar akuter denn je.

Weitere Informationen Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen bleiben so gut wie leer. Der Immobilienmarkt ist nahezu zusammen gebrochen. Auch der Reiseverkehr stockt massiv: Statt 85 Millionen täglicher Reisebewegungen sind es jetzt 13 Millionen.

Neuwagenverkäufe gingen im Vergleich zum Februar des Vorjahres um satte 92 Prozent zurück. Ende der weiteren Informationen

Viele Gründe also, warum die Unsicherheit auf den Finanzmärkten weiter steigt.

Im Video erfahren wir vom Finanzexperten Hermann-Josef Tenhagen, wann uns der Corona-Crash erreicht.