Im normalen Apfelanbau wird im Schnitt 30 Mal pro Jahr gespritzt, mit Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden. Ob das für Verbraucher ein Grund zur Sorge ist, weiß Armin Valet, Experte bei der Verbraucherzentrale.

Pestizid-Experte Lars Neumeister hat tausende Daten ausgewertet. Das Ergebnis seiner jüngsten Studie: Die Menge an Chemie ist gleich geblieben, aber die giftigsten Stoffe sind raus: "Wir haben im Prinzip zwar mehr Pestizide in den Äpfeln, in der Menge, aber das Risiko für den Verbraucher ist runter gegangen. Einige Stoffe, die wirklich hochgiftig waren für den Verbraucher, die wurden einfach nur ersetzt. Dadurch hat sich das Risiko für den Verbraucher gesenkt."

Ob man Äpfel bedenkenlos essen kann, weiß der Experte Armin Valet. Oder soll man Äpfel auf jeden Fall vorher waschen und schälen?