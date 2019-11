Häufig landen fiese Bakterien vom Hähnchenfleisch im Salat - oder sie überleben beim Grillen. Jetzt warnen Ärzte vor Campylobacter. Was ist das und was kann man dagegen tun? Wir fragen den Verbraucherexperten Armin Valet.

Campylobacter? Christian Sina, Ernährungsmediziner, sagt: "Das ist ein zunehmend großes Problem nicht nur in Europa , sondern auch in Deutschland. Wir rechnen etwa mit 250.000 Fällen." Die Beschwerden beginnen plötzlich: Bauchkrämpfe, Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Durchfall. Blut im Stuhl ist keine Seltenheit. Das Ganze kann bis zu zwei Wochen dauern – deutlich länger als bei anderen Durchfall-Erkrankungen.

Weitere Informationen Dass RKI zum Thema RKI-Ratgeber: Campylobacter Ende der weiteren Informationen

Prof. Jürgen Pohl, Gastroenterologe, erzählt aus der Praxis: "In der Klinik sehen wir schwere Verläufe. Das sind Patienten mit Blutbeimengungen in den Stühlen. Aber auch Patienten mit starkem Wasserverlust. Das heißt, was sie an Wasser verlieren, können sie nicht mehr von oben nachgeben. Es folgt ein starker Flüssigkeitsverlust bis hin zu Nierenversagen."

Campylobacter-Bakterien Bild © picture-alliance/dpa

In seltenen Fällen kommt es sogar zu Lähmungen. Denn auch wenn der akute Durchfall überstanden ist, drohen noch Komplikationen, weiß Sina: "Etwa ein bis zwei von zehn Patienten entwickeln ein postinfektionales Reizdarmsyndrom. Das heißt, dass sie noch ein bis zwei Jahre nach der Infektion Magen-Darm-Probleme haben."

Das ist zu tun

Die meisten Menschen fangen sich den Erreger durch Hähnchenfleisch ein, denn Campylobacter wächst im Darm von Geflügel. Im Schlachthof gelangen die Bakterien dann bei unsachgemäßem Zerlegen auf das Fleisch. Jedes zweite im Supermarkt verkaufte Hühnerfleisch ist damit belastet. Eine Simulation mit Farbstoff im Labor verdeutlicht, wie schnell der Erreger sich in der ganzen Küche verteilt.

Weitere Informationen Hygienetips Zum Schutz sollte alles, was mit rohem Fleisch in Kontakt war, sofort heiß abgewaschen werden oder bei mindestens 60 Grad in die Spülmaschine.

Salat oder Gemüse sollten nie auf dem selben Brett geschnitten werden wie rohes Fleisch, sonst gehen die Erreger auf den Salat über. Geflügel sollte man immer komplett durchgaren. Denn nur Hitze tötet die Bakterien.

Spüllappen und Küchenhandtücher sollte man regelmäßig austauschen.

Und: immer wieder Händewaschen. Denn bleiben auch nur wenige Campylobacter-Keime übrig, reicht das schon für eine Infektion. Ende der weiteren Informationen

Im Video erklärt Armin Valet von der Verbraucherzentrale, wie wir mit Campylobacter umgehen sollten.