Immer mehr Supermärkte bieten Luxus-Salze an: Tibetsalz, Persisches Blausalz oder Himalaya-Salz. Sie alle versprechen mehr Genuss und mehr Gesundheit als herkömmliches Salz. Stimmt das? Wir fragen den Verbraucherexperten Armin Valet.

Salz wird auch weißes Gold genannt. Es gehört seit Jahrtausenden zu den wichtigsten Mineralien weltweit. Speisesalz ist der am meisten konsumierte Mineralstoff der menschlichen Ernährung und sowas wie ein Lebenselixier, denn ohne Salz würden wir nicht überleben. Elementar ist Salz auch in der Küche, findet Sterneköchin Sonja Frühsammer: "Salz ist oft das I-Tüpfelchen und bringt das gewisse Etwas rüber. Man kann damit auch ein bisschen spielen, finde ich. Dass man was doller gesalzen und weniger gesalzen auf dem Teller hat. Zusammen mit Säure und Süße und Schärfe sind das schöne Kombinationen."

Für diese exquisiten Kombinationen bieten inzwischen immer mehr Supermärkte Luxus-Salze an, die die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden fördern, die Verdauung oder gar den Körper entschlacken sollen. Aber kann das stimmen? Exotische Verpackungen und auch horrende Preise gaukeln Verbrauchern Exklusivität vor. Und das hat auch seinen Preis:

Für Himalaya-Salz zahlt man 80 Cent je 100 Gramm

Persisches Blausalz kostet 8,60 Euro

Ein Sal de Ibiza für 11,10 Euro

Schwarzes Salz aus Hawaii für 13,20 Euro

Lavasalz für 16,61 Euro.

Heilen Luxus-Salze?

Das sind stolze Preise, wenn man bedenkt, dass man für herkömmliches Salz um die 20 Cent pro 100 Gramm bezahlt. Luxus-Salze stammen aus meist exotischen Regionen. Doch schon beim Himalaya-Salz stimmt nicht ganz das, was draufsteht.



Ein kleiner Teil des Salzes wird in Polen abgebaut. Also mehr als 6.000 Kilometer weit weg vom Himalaya. Und der Rest kommt aus Punjab, einer pakistanischen Provinz, 200 km südlich des Himalaya. Das muss mittlerweile klar auf der Verpackung deklariert werden. Darüber hat der Bundesgerichtshof 2016 entschieden.

Im Fokus stehen aber auch die angeblichen Heilkräfte und die besonderen Inhaltstoffe dieser Salze. Ob Luxus-Salz tatsächlich heilsamer als normales Supermarkt-Salz ist, darüber streiten sich die Geister. Und ob es besser schmeckt: Jedenfalls schmeckt es salzig. Gourmetsalze – teilweise ordentlich teuer, dafür optisch ein richtiger Blickfang.

Im Video erklärt der Verbraucherexperte Armin Valet, ob Luxus-Salz nur Luxus ist oder auch nützlich.