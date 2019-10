Mehr Tierwohl mit Haltungsstufe 3: Die finden die Verbraucher bislang kaum im Supermarkt. Jetzt startet Kaufland einen neuen Versuch. Was hält der Verbraucherschützer Armin Valet davon?

Es gibt ein Grundproblem, warum sich das Fleisch aus besserer Haltung an der Supermarktkasse so schwer tut, erklärt Prof. Achim Spiller, Experte für Lebensmittel-Marketing: „Die Verbraucher, die besonders hohe Tierschutz-Präferenzen haben, denen das besonders wichtig ist, die essen wenig Fleisch, manchmal als Vegetarier oder Veganer eben auch gar kein Fleisch. Und dann können Sie natürlich auch über ihre eigene Nachfrage am Markt nichts verändern. Und umgekehrt: Die Verbraucher, denen Tierschutz nicht so wichtig ist, die essen besonders viel Fleisch.“

Im Video erklärt Armin Valet, ob Tierwohl am Verhalten der Verbraucher scheitern könnte.