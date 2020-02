Frag Valet – Was taugen Dosentomaten?

Massenhaft stehen sie in den Supermarktregalen - Dosentomaten. Die Preisunterschiede sind enorm. Aber sind die teuren Produkte aber wirklich besser? Wir fragen den Verbraucherexperten Armin Valet.

Wir schauen uns sieben Produkte mit gehackten Tomaten an. Vier günstige Eigenmarken von Aldi, Lidl, Edeka und Rewe. Außerdem drei Markenprodukte von Oro di Parma, Mutti und Pomito, etwa 3 mal so teuer! Alle Produkte lassen wir im Lebensmittellabor untersuchen.

Doch zunächst das Urteil der Hobbyköche bei einer Blindverkostung. Welches Produkt ist ihr Favorit? Mit 3 Stimmen vorne liegt die Eigenmarke von Rewe. Aber wie haben sich die Favoriten unserer Hobbyköche im Labor geschlagen? Die Expertinnen haben Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz unter die Lupe genommen. Ihre Favoriten sind die Produkte von Rewe und Oro di Parma. Außerdem bekommt auch Aldi die volle Punktzahl.

Bild © Colourbox.de

Pestizide waren nur einem einzigen Produkt nachweisbar, aber weit unterhalb des Grenzwerts, sagt Dr. Judith Zeyhle, Lebensmittelchemikerin und Prüfleiterin: "Alle anderen Produkte, in denen wir keine Pestizide gefunden haben, werden also bezüglich der Pestizide sogar in Bioqualität." Zum Schluss die Füllmenge. Hier fällt auf, die günstigen Eigenmarken enthalten im Vergleich zu den teuren Produkten gerade mal 60 Prozent Tomaten - der Rest ist vor allem Tomatensaft.

Tomatensaft in der Dose

Zeyhle sagt: "Das heißt, der Verbraucher kriegt dann für sein Geld quasi bei den teureren Produkten auch hundert Prozent Tomaten, wohingegen er bei den billigeren Produkten dann eben weniger Tomaten erhält."

Dosenprodukte können auch einen großen Nachteil haben, wenn Giftstoffe aus der Verpackung auf das Lebensmittel übergehen. Ist das der Fall? Wieder bringen wir unsere Dosen-Produkte in ein Lebensmittellabor. Diesmal lassen wir auf den bedenklichen Stoff Bisphenol A testen, der aus der Innenbeschichtung von Dosen ins Lebensmittel übergehen kann.

Dr. Michael Knödler, Lebensmittel-Analytiker, sagt: "Durch die Analyse hat sich gezeigt, dass Bisphenol A in allen Proben zu finden war und zwar in sehr geringen Konzentrationen, aber auch schon in höheren Konzentrationen. Sie haben sich alle noch innerhalb der Grenzwerte bewegt, aber es war schon ein breites Spektrum dabei."

Den mit Abstand höchsten Belastungswert hatte die Eigenmarke ja von Rewe. Fast gar nicht belastet waren hingegen die Produkte von Oro di Parma und Lidl.

Weitere Informationen Das Mex-Fazit: Geschmacklich überzeugen konnten die günstigen Produkte von Aldi und Rewe für gerade einmal 39 Cent. Den Gesamtsieg sicherte sich mit 1,19 Euro ein teures Produkt: Oro di Parma Ende der weiteren Informationen

Im Video erfahren vom Experten Armin Valet unter anderem, ob Selbermachen eine sinnvolle Alternative ist.