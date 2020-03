Frische Äpfel sind beliebt. Aber meistens gilt: Ein kleiner Schönheitsfehler und schon sind solche Früchte schwer verkäuflich. Was hält der Verbraucherexperte Armin Valet davon?

Viele Obstbauern wie Bertold Heil aus Kriftel bleiben darauf sitzen, weil Kunden und Lebensmittelkonzerne zu hohe Anforderungen stellen: "Früher konnte man noch fast alles verkaufen. Heute muss man damit rechnen, dass gerade, wenn man über den Handel geht, 50 Prozent der Ware gar nicht genommen werden kann, weil irgendwelche kleinen Fehler dran sind und der Handel das nicht akzeptiert."

Dabei ist der Apfel keine Lifestyle-Ware aus der Retorte, sondern ein Naturprodukt und jedem Wetter ausgesetzt. Deshalb gleicht keiner dem anderen. Und kleine Makel sind völlig normal. Dafür ist die Schale ja da. 2 Euro kostet bei ihm ein Kilogramm der makellosen Äpfel, 15 Cent dagegen bei Äpfeln mit kleinen Flecken. Die meisten Kunden bevorzugen auch bei ihm lieber Obst ohne optische Fehler. Der Rest taugt nur noch für den Most. Für den Betrieb ist das eher Abfallverwertung als gewinnbringend.

Äpfel am besten rot

Wir fahren zu einer Obst-Erzeuger-Organisation. Hier werden Äpfel für die Supermärkte maschinell gescannt und akribisch aussortiert. Nicht nur bei kleinen Schönheitsfehlern, sondern auch bei Abweichungen von Farbe, Größe und Gewicht. In der Verpackung soll ein Apfel exakt wie der andere aussehen.

Steffen Aurich von der Obst-Erzeugergemeinschaft sagt: "Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass die Äpfel relativ rot aussehen, einheitlich aussehen, und dass die blassen Äpfel separat sortiert werden. Wenn ich ein einheitliches Bild habe, dann spricht das den Kunden mehr an als wenn ich die Farbe und die Größe durcheinander habe."

Willkommen im Club!

Besonders im Trend sind sogenannte Club-Äpfel mit attraktiven Namen und eigenem Werbekonzept. Der "Pink Lady" etwa, oft in Südeuropa oder Südamerika angebaut. Das Prinzip ist fast immer das gleiche. Name und Sorte sind geschützt, wie eine Marke. Nur Landwirte, die dem Club beitreten, dürfen das Obst anbauen gegen eine Lizenzgebühr. Dafür bekommen sie einen höheren Kilopreis, der dann im Laden an die Kunden weitergegeben wird. Aurich sagt: "Sicherlich hat das auch sehr viel mit Marketing zu tun. Wenn was extra beworben wird, das kennen wir aus einer Vielzahl von anderen Produkten, wenn was stark beworben wird, dann möchte jeder das Produkt kaufen."

Immerhin: Die ersten Discounter setzen nun Zeichen. Neben den schönen Früchten bieten sie nun hier und da auch "Krumme Dinger" an. Damit können auch die Kunden selbst etwas gegen die Lebensmittelverschwendung tun und gleichzeitig den Bauern das Überleben erleichtern.

Im Video erklärt der Verbraucherschützer Armin Valet, wie Verbraucher mit Schönheitsfehlern umgehen sollten.