Unaufhörlich und auf allen Kanälen prangert Verbraucherschützer Armin Valet die Mogelpackungen an. Es scheint wie ein Kampf gegen Windmühlen. Warum er trotzdem weiter macht? Sehen Sie selbst!

Armin Valet gibt nicht auf und bringt die Kritik immer wieder auf den Punkt - wie auch schon am 25. September 2006: "Wir glauben, dass da eine gezielte Strategie dahinter steckt, hier versteckte Preiserhöhungen durchzuführen, ohne dass der Verbraucher es merkt."

Was in all den Jahren schlimmer geworden ist, erklärt der Verbraucherexperte Armin Valet im Video.