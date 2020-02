Es geht wieder los: In den Unternehmen und Arztpraxen laufen die Grippeschutzimpfungen auf Hochtouren. Mex zeigt, wie teuer die Grippe für die Hessen ist - und warum sich auch finanziell eine Impfung gegen die Influenza-Viren lohnt.

Schon jetzt gibt es mehr Grippekranke in diesem Jahr als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Und wenn die Welle kommt, ist der Schaden für die Allgemeinheit enorm.

Wir sind unterwegs mit Betriebsärztin Annette Heller. Sie ist derzeit im Dauereinsatz, um Mitarbeiter in Behörden und Unternehmen zu impfen. Und jedes Mal klärt Annette Heller geduldig über die möglichen Nebenwirkungen auf: "Was kann alles passieren? Ein roter Fleck, ein blauer Fleck, eine kleine Schwellung, es kann auch zu Muskelkater am Arm kommen also von daher das ist ganz normal, das dauert 1-3 Tage an, dann ist das aber wieder vorüber."

Einer der ersten an diesem Morgen ist Jürgen Roßberg, der Präsident der Oberfinanzdirektion Frankfurt persönlich. Hier kann sich jeder gegen die Influenza impfen lassen, das kostet das Amt jährlich rund 900 Euro.

Das schnelle, unkomplizierte Impfen, etwa am Arbeitsplatz: Wenn es nach Prof. Uwe May geht, sollte das viel häufiger angeboten werden. Der Gesundheitsökonom von der Hochschule Fresenius Idstein weiß, wenn e Mitarbeiter krank sind, kann es schnell sehr teuer werden. Für Mex hat Uwe May exklusiv berechnet, was uns allen die Grippe in Hessen kostet. Die Zahlen sind beeindruckend.

Weitere Informationen Allein die jährlichen Impfkosten liegen bei 119 Millionen Euro. Viel höher ist der Gesamtschaden, also inklusive den Personalausfällen in den Unternehmen. Dann sind es 577 Millionen Euro. Das bedeutet, jeder Hesse zahlt pro Jahr 92 Euro für die Grippe. Ende der weiteren Informationen

Videobeitrag Video zum Video Grippewelle: Wie Sie sich schützen können [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

May erklärt: "Das sind Produktivitätsausfälle, die eben in Unternehmen entstehen, weil bestimmte Dienstleistungen oder Waren nicht erstellt werden können, nicht erbracht werden können oder weil eben auch Ersatz geschaffen werden muss."

Impfen rechnet sich für alle

Mehr Menschen müssten sich also impfen lassen, damit es günstiger für alle wird. Auch das hat der Uni-Professor berechnet. Wenn sich zum Beispiel nicht jeder fünfte, sondern jeder dritte Hesse impfen lässt, sieht es so aus:

Weitere Informationen Zunächst steigen die Impfkosten auf 144 Millionen Euro. Die Gesamtkosten gehen aber zurück, auf knapp 490 Millionen. Jeder Hesse würde dann jährlich nur noch 78 Euro zahlen. Ende der weiteren Informationen

Uwe May befürwortet deshalb die neueste Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums. Apotheker dürfen jetzt impfen, so wie es längst in der Schweiz oder in Frankreich üblich ist.

Videobeitrag Video zum Video Volkskrankheit - Was uns die Grippewelle kostet [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Christian Ude betreibt die Stern-Apotheke in Darmstadt. Das Impfen würde sich der Apotheker zwar zutrauen. Er sieht das Problem aber darin, dass die Deutschen insgesamt zu impfmüde sind: "Gerade die Angst vor Impfungen ist in der Bevölkerung doch relativ breit vorhanden, d.h. es geht mehr um Aufklärung, mehr um Erklärung welchen Nutzen im Vergleich zum Risiko hier besteht." Christian Ude hat aber den Eindruck, dass sich derzeit bei ihm in Darmstadt wieder mehr Menschen gegen die Grippe impfen lassen, Der Vierfach-Impfstoff, den die Krankenkassen übernehmen, kostet rund 13 Euro.

Noch kostspieliger wird es übrigens für die Unternehmen, wenn die Mitarbeiter es eigentlich gut meinen und trotz Grippe zur Arbeit kommen, weiß Annette Heller, Betriebsärztlicher Dienst / Medical Airport Service: "Natürlich will man dann arbeiten, und geht dann doch ins Büro. Sie tun sich damit nichts Gutes. Im Hintergrund warten noch immer die Bakterien, die freuen sich, wenn das Immunsystem geschwächt ist und springen dann oben drauf und verursachen u.a. Herzmuskelentzündungen und so weiter und so fort, also da können schon noch sehr viele Nebenschauplätze entstehen.“ Und wer erneut krank wird, das belastet das Gesundheitssystem zusätzlich.

Autor: Daniel Hoh /Barbara Berner