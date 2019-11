Arbeiten lohnt sich kaum: Diese Erfahrung macht Claire Funke. Sie ist Sozialpädagogin, alleinerziehend mit zwei Kindern und hat ihren Job verloren. Warum das so ist und wie man das ändern könnte, erfahren Sie bei mex.

Oft hatte Claire Funke einen Lohn, der nicht höher war als Hartz IV. Für eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die keinen Unterhalt für ihre Kinder bekommt, sind das: dreimal Hartz IV und die Miete, etwa 1.650 Euro vom Staat. Mit Kindsunterhalt bekommt sie weniger, weil es angerechnet wird. 1.650 Euro vom Amt sind eine Summe, die auf dem Arbeitsmarkt nicht so leicht zu verdienen ist.

Prof. Andreas Peichl ist Wirtschaftswissenschaftler vom ifo-Institut in München, forscht zu Hartz IV und wann sich Arbeit lohnt: „Wenn man den Anfangspunkt verschiebt oder reduziert, geht man in Richtung des amerikanischen Prinzips, wo man, wenn man nicht arbeitet, keine Unterstützung erhält. Das ist etwas, was wir als Gesellschaft nicht wollen, was aber auch nicht verfassungsgemäß in Deutschland wäre. Wir müssen das Existenzminimum sichern.“

Das Existenzminimum ist also fix und Arbeit lohnt sich, wenn netto mehr übrig bleibt als mit Hartz IV. Claire Funke hat nach sechs Monaten Hartz IV einen Minijob gefunden als Assistentin in einem Online-Woll-Shop. Trotz Arbeit hat sie nicht mehr als vorher und bekommt noch immer Unterstützung vom Amt.

„Es gibt sowas wie eine Todeszone“

Prof. Peichl hat für Mex berechnet, wie viel eine vergleichbare Alleinerziehende mit zwei Kindern, ohne Kindsunterhalt, verdienen müsste, um mehr in der Tasche zu haben als noch mit Hartz IV:

Sie müsste 2.600 Euro brutto verdienen, wie das folgende Rechenbeispiel zeigt: Plus Kindergeld und nach Abzug von Steuern, Miete, Kitagebühren, bleiben netto 1.708 Euro. Im Vergleich nochmal: bis zu 1.650 Euro würde das Amt zahlen, das bedeutet im Ergebnis: Arbeit lohnt sich in diesem Beispiel sogar erst ab 2.600 Euro brutto.

Prof. Peichl sagt: „Für Alleinerziehende mit Kindern ist es so, dass es tatsächlich sowas wie eine Todeszone gibt. Dass tatsächlich netto, wenn man noch Kinderbetreuungskosten berücksichtigt und andere Dinge, Fahrtkosten und solche Dinge, immer noch weniger zur Verfügung steht. Und von daher ist es in der Tat so, dass sich Arbeit oder Mehrarbeit nur für Personen mit höheren Stundenlöhnen lohnt, die dann bei Vollzeitarbeit über 2.300 bis 2.500 brutto im Monat verdienen.

Warum nicht leistungsgerecht entlohnen?

1,1 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten, aber ihr Lohn reicht nicht aus. Sie können mit Hartz IV aufstocken. Manuel Stammeier ist einer davon. Er ist alleinerziehend mit drei Kindern und war bis vor kurzem noch Hartz-IV-Empfänger. Nun repariert er Rollstühle und Fahrräder, 40 Stunden die Woche, für ein kleines Sanitätshaus. Dafür bekommt er sogar weniger als vorher mit Hartz IV. Er könnte mit Hartz IV aufstocken, will es aber nicht.

Als Hartz IV-Empfänger mit drei Kindern hatte er monatlich Anspruch auf viermal Hartz plus Mehrbedarf, das machte 1.503 Euro. Die Miete übernahm das Amt. Jetzt mit Arbeit hat er Netto 1.400 Euro plus Kindergeld, nun muss er die Miete aber selbst zahlen, bleiben 1388 Euro, also weniger als mit Hartz IV. Noch könnte er Unterstützung beantragen, er will aber nicht mehr abhängig sein: „Ich würde mir wünschen, dass meine Tätigkeit, die ich ausübe, auch leistungsgerechter entlohnt werden würde, dass man motivierter ist wieder.“

Der Mindestlohn ist zu gering

Mex besucht den Bundesminister für Arbeit. Wie will Hubertus Heil (SPD) das Problem des wenigen Abstand zwischen Hartz IV und Lohn lösen? „Das Instrument heißt Kinderzuschlag, das haben wir gerade ausgebaut, sodass es sich lohnt, für Menschen mit geringem Einkommen zu arbeiten und nicht in die Grundsicherung zu gehen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das alle kennen und auch erreichen.“ Den höheren Kinderzuschlag gibt es seit dem 1. Juli. Für Manuel Stammeier würde er sich lohnen, er hätte Anspruch auf 555 Euro Zuschlag.

Ein Schritt in die richtige Richtung, er löst aber nicht das Grundproblem. Das weiß auch der Minister: „Ich will, dass sich Arbeit lohnt, dass Menschen mehr in der Tasche haben, die arbeiten. Das ist ein Gebot der Vernunft, dass wir dort auch die Lohnuntergrenzen, den Mindestlohn Stück für Stück, nicht mit einem Schlag, aber Richtung 12 Euro führen und darüber dafür sorgen, dass wir mehr Tarifbindung haben.“

Reicht ein Mindestlohn von 12 Euro aus? Zurück zu unserem Beispiel einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern: Arbeit lohnt sich hier erst bei einem Bruttolohn von 2.600 Euro. Prof. Peichl unterstreicht: „Wenn man das ausrechnet, wie viel Stunden das sind, wenn man zur Vollzeit arbeitet, welcher Stundenlohn das ist, dann ist das ein Stundenlohn von 15,11 Euro Lohn. Und daran sieht man auch, dass die Diskussionen um einen Mindestlohn von 12 Euro natürlich nichts bringen.“

Dass sich Arbeit kaum lohnt, ist kein Problem von Hartz IV, sondern von zu geringen Löhnen.

Autorin: Katrin Wegner