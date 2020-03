Wir sind unterwegs mit Müllsammlern, Laien und Profis. Mex fragt: Was kostet uns der illegal entsorgte Müll und welche Umweltschäden werden damit verursacht?

Viele Kommunen haben jetzt aufgerufen zum Großreinemachen, zum Beispiel Mörfelden-Walldorf. Seit 25 Jahren machen sie das, sagt Bürgermeister Thomas Winkler: "Da waren am Anfang mal 25, mal 30 Leute dabei. Und inzwischen ist das also wirklich deutlich intensiver geworden. Wir hatten im Sommer eine Aktion mit über 300 und jetzt sind 200 angemeldet, zur Frühjahrsaktion dieses Jahr. Das Umweltbewusstsein ist deutlich gewachsen."

Umweltbewusstsein? Aber nur bei den Müllsammler, nicht bei denen, die ihn illegal in die Landschaft werfen. Wie viel Müll wird illegal entsorgt? So hoch sind die Kosten der Kommunen:

In Frankfurt: 3,2 Millionen Euro- das sind 68 Prozent mehr als vor 5 Jahren.

Marburg: 40.000 Euro – ein Anstieg um 33 Prozent.

Wetzlar: rund 29.000 –das sind doppelt so viel wie vor 5 Jahren

Fulda: 13.000 – also insgesamt 32 Prozent Mehrkosten.

Die Beschwerde-App "Sauberes Wiesbaden"

Wolfgang Kunz in Walldorf-Mörfelden ist ein Sammel-Profi und war einer der Ersten im Ort, der auf Mülltour ging. Diesmal hat er drei Newcomer dabei. Gerhard Rupprecht mit Enkelin Selina und ihre Freundin Hannah. Flaschen, Plastik, Bauschutt, Spraydosen, Picknickreste, alles landet im Wald. So geht es weiter. Illegaler Müll ist ein Problem geworden vor allem in den Ballungszentren.

Der Anhänger von Wolfgang Kunz füllt sich: "Es ist manchmal abscheulich, was die Leute wegschmeißen. Aber was kann ich dagegen machen? Die Leute müssten langsam erzogen werden, aber was wird man nie schaffen."

An eine Besserung glaubt auch der Mülldetektiv Peter Brech nicht mehr. Er arbeitet beim Umweltamt Wiesbaden. 250.000 Euro kostet die Stadt die wilde Müllentsorgung. Gut, wenn sich der Übeltäter findet und zur Kasse gebeten wird. Dann kann er eine Ordnungswidrigkeit zur Anzeige bringen. Es drohen nach dem Bußgeldkatalog Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro Das kostet es im Einzelnen:

Farbreste: 75 Euro

Ein Kanister Altöl: 150 Euro

Elektro- Kleingeräte: 200 Euro

Autoreifen: bis zu 2.500 Euro

Bauschutt über 5 Kubikmeter: 2.500 Euro

Über die Beschwerde-App "Sauberes Wiesbaden" kann jeder, der einen Müllhaufen irgendwo entdeckt, wo er nicht hingehört, direkt ein Foto machen und es über die App hochladen. 60 bis 70 Prozent aller Meldungen kommen inzwischen über diese App. Aber die Entsorgungskosten allein sind es nicht.

Werkstoffhöfe nehmen Müll an

Welche Umweltprobleme macht der illegale Müll? Bereits ein Liter Altöl kann eine Million Liter Wasser unbrauchbar machen. Genauso wie Zigarettenkippen: Nikotin aus nur einer Kippe verseucht rund 40 Liter Wasser. Was unsere Mex-Truppe gesammelt hat, kann sich sehen lassen. Insgesamt sind alle 200 Helfer zufrieden. In nur 2 Stunden haben sie jede Menge Sperrmüll und 130 Säcke voller wahllos weggeworfenem Unrat gesammelt.

Das Mex- Fazit Achtlos weggeworfener Müll kostet uns alle Geld. Dabei nehmen Werkstoffhöfe vieles kostenlos an. Gut das es überall in den Kommunen solche Helfer gibt.

Autorin: Barbara Berner