Bei Masern gibt es keine Wahl - jetzt ist die gesetzliche Impfpflicht da. Das Massernschutzgesetz seit drei Tagen beschlossene Sache. Wir klären wichtige Fragen mit zwei Experten.

Unsere Fachleute sind Prof. Sabine Wicker, Mitglied der Impfkommission am Robert Koch Institut, und Dr. Udo Götsch, Infektiologe am Frankfurter Gesundheitsamt.

Frage 1: Wer muss gegen Masern geimpft sein?

Prof. Wicker von der Ständigen Impfkommission (STIKO) sagt: "All diejenigen die in Gemeinschaftseinrichtungen, also beispielsweise in Kindergärten, in Kitas, in Schulen entweder betreut werden, oder tätig sind." Und auch wer im Krankenhaus oder in einer Arztpraxis arbeitet, braucht eine Impfung: "Neu ist auch, das nicht nur das medizinische Personal eine Impfung nachweisen muss, sondern alle Menschen, die in einer medizinischen Einrichtung tätig sind. Das heißt es betrifft eben auch beispielsweise das Verwaltungspersonal, Verwaltungspersonal, Küchenpersonal, technisches Personal."Ausgenommen sind Menschen, die vor 1970 geboren wurden. Der Grund: Die meisten dieser Jahrgänge waren an Masern erkrankt. Bei ihnen reicht der Nachweis durch ein ärztliches Attest. Ansonsten gilt der Impfausweis.

Weitere Informationen Ein Blick auf die Masern Fälle: 2019 gab es 524 Erkrankte in Deutschland, 28 davon in Hessen. In den ersten 6 Wochen in diesem Jahr gab es 27 Fälle, einer davon in Hessen. Ende der weiteren Informationen

Das mag wenig klingen angesichts des Corona Virus, doch gerade die Impfung verhindert höhere Erkrankungsraten, sagt die Expertin: Herdenimmunität bedeutet, dass eine Gesellschaft so gut geschützt ist, dass sich eine Erkrankung nicht ausbreiten kann."

Frage 2: Bilden sich jetzt lange Impfschlangen?

Eindeutig nein, auch wenn das Masernschutzgesetz seit dem 1. März gilt, gibt es eine Übergangsfrist bis zum 31.Juli 2021 und zwar für alle Erwachsenen und Kinder die bereits in Einrichtungen sind. Wer diese Frist verstreichen lässt, kann aber seinen Kitaplatz oder seinen Arbeitsplatz verlieren.

Frage 3: Was passiert, wenn man sich nicht impfen lässt?

Dr. Udo Götsch vom Gesundheitsamt Frankfurt sagt: "Bei den Schulen hat die Schulpflicht den höheren Rang. Das heißt, man wird Schüler, die neu aufzunehmen sind, nicht von der Schule fernhalten, weil die Schulpflicht eben als höherwertig gilt.

Was einfach klingt, wird aber für die Schulen in der Praxis kompliziert. Mex besucht die Walldorf-Schule in Wiesbaden. Geschäftsführer Christian Noll muss jetzt Impfausweise und ärztliche Atteste seiner 460 Schüler kontrollieren. Und nicht nur das. Die Schule hat 45 Neuanmeldungen. Und noch ist nicht jeder Impfstatus eines Kindes klar. Problematisch wird es für den Geschäftsführer dann, wenn er ein nicht Masern geimpftes Kind den Behörden melden muss: "Schule ist ein Ort des Vertrauens zwischen den Eltern und dem Schulträger und den Lehrern. Und wir müssen jetzt die Menschen, die sich gegen diese Masern-Schutzimpfung entscheiden, an das Gesundheitsamt verpetzen."

Gemeldet wird an das jeweils zuständige Gesundheitsamt des Kreises oder der Stadt. Götsch sagt: "Als letztes Mittel zur Durchsetzung hätten wir noch das Bußgeld bis zu einer Höhe von 2.500 Euro." Für Kitas und Kindertagesstätten gilt bei Neuanmeldungen: Wer nicht geimpft ist, bekommt keinen Platz.

Frage 4: Was machen die Impfgegner?

Sie haben am Wochenende Verfassungsbeschwerde eingereicht, darunter eine hessische Familie. Ein Grund die in Deutschland fehlende Einzelimpfung. Masern geht nur zusammen mit Mumps und Röteln. Warum das? Götsch erklärt: "Wir fürchten, dass mit der Einführung eines Einzelimpfstoffs gegen Masern die durch Impfung gegen Mumps und Röteln nachlässt, weil einfach die Zahl der Impfungen steigt."

Autorin: Barbara Berner