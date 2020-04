Corona und die hessischen Wirtschaft - alle Welt redet von der kommenden Rezession. Wir wollen wissen: Wen trifft es wie hart? Dazu begleitet Mex seit März drei unterschiedlich große Unternehmen.

Das Therapiezentrum Emler für Physio- und Ergotherapie mit 24 Mitarbeitern in Wetzlar.

Glasbau Hahn beschäftigt 100 Angestellte in Frankfurt, weltweit führend im Vitrinenbau.

Samson AG, DER Ventile-Hersteller. 4.500 Mitarbeiter in 60 Ländern.

Wir starten in Wetzlar. In die Praxisräume kommen kaum noch Patienten, Seniorenheime sind auch für Therapeuten geschlossen. Das bedeutet bis zu 70 Prozent weniger Aufträge. Wie seine Kollegen ist Timur Suingarin schon in Kurzarbeit. Wie viel Euro am Monatsende auf dem Konto fehlen, weiß er noch gar nicht und nutzt die Umstände als Sparprogramm: "Man geht nicht mehr weg, man geht nicht mehr ins Kino. Da bleibt halt auch ein bisschen was übrig."

Das Therapie-Zentrum hat Thomas Emler in den vergangenen 5 Jahren aufgebaut. Bis zum Ausbruch der Corona-Krise war die Suche nach gutem Personal die größte Sorge. Die Bundesagentur für Arbeit hat da manchmal geholfen. Und jetzt das: "Dass ich die jetzt anschreiben muss wegen Kurzarbeitergeld, das war noch nie in meinem Kopf drin. Noch nie!"

Innerhalb kürzester Zeit muss sich Thomas Emler mit ganz vielen neuen Dingen beschäftigen: Kurzarbeit, Steuerstundung oder auch der Antrag auf Soforthilfe. Die genaue Absprache mit seiner Hausbank ist ganz entscheidend. In der Sparkasse Wetzlar ist Daniel Kraft als Gewerbekundenbetreuer für ihn zuständig.

Videobeitrag Video zum Video Corona-Auswirkungen – Was die Wirtschaft in Hessen vom Virus spürt [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

In dieser unsicheren Lage bekommt er Hilfe: Die laufenden Kredite muss er zunächst nicht mehr tilgen. Die Sparkasse erhöht den Kreditrahmen um 70.000 Euro. Das schafft Luft – für den Moment: "Ich habe jetzt erst mal eine Sicherheit für die nächsten zwei, drei Monate. Wie es dann weitergeht, das muss man dann halt sehen, weil es gibt halt noch keine Zahlen." Fahren auf Sicht: Was derzeit die große Politik macht, gilt im Kleinen auch für Thomas Emler und sein Therapiezentrum.

Keine Auslieferung, kein Geld

Glasbau Hahn ist eine Frankfurter Traditionsfirma mit internationalem Ansehen. Das nützt aber alles nichts, wenn die Welt wie im Augenblick stillsteht. Heiko Lipka war im vergangenen Jahr rund 20 Wochen auf Montage im Ausland: "Die Gedanken sind schon fürchterlich. Wir hätten normalerweise Aufträge in mehreren Ländern weltweit. Und solange, wie wir nicht ausliefern, fließt natürlich kein Geld. "

Noch aus einem ganz anderen Grund kommt die Führungsmannschaft regelmäßig zu Krisentreffen am Firmensitz zusammen. Noch immer hängen Monteure im Ausland fest: Ob in Indien, China oder wie hier in Ägypten.

Geschäftsführer Norbert Leonhardt kämpft ums wirtschaftliche Überleben. 150 Jahre ist das Unternehmen alt, hat zwei Weltkriege und Weltwirtschaftskrisen überstanden. Corona droht alles zu zerstören. Jetzt hängt es am KfW-Kredit über 2,2 Millionen Euro: "Wenn dieser Ausnahmezustand noch länger dauert, brauchen wir ihn unbedingt. Sollte es am 20. April gelockert werden, können wir vielleicht ohne diesen Kredit überleben." Die Uhr tickt. Auch bei Glasbau Hahn ist Coronakrise gleich Existenzkampf.

Tagtägliche Krisensitzungen

Bei der Samson AG herrschen Top-Voraussetzungen für die Bewältigung der Krise. Sie ist in Familienbesitz, schuldenfrei und hat reichlich Rücklagen. Der Umsatz von 630 Millionen Euro im vergangenen Jahr entstand weltweit. Jetzt treffen sich die Topmamanager real und virtuell jeden Morgen zum Krisengipfel. Auf Schreckensmeldungen aus allen Erdteilen müssen der Vorstandsvorsitzende Andreas Widl und seine Kollegen tagtäglich reagieren.

Videobeitrag Video zum hessenschau.de Video Corona und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit [zur hessenschau.de Videoseite ] Video Ende des Videobeitrags

Noch können sie in Frankfurt ihre Ventile produzieren, denn noch ist genügend Material auf Lager. Doch wenn der Stahlguss aus Indien oder die Sonderanfertigung aus Frankreich nicht mehr ankommen, dann kriegt auch Samson in Frankfurt ein Problem. Aktuell ist Kurzarbeit kein Thema.

Aber wie schnell sich die Lage ändern kann, hat der Chef gleich zu Beginn der Krise erfahren. Ausgerechnet im italienischen Bergamo hat der Konzern zwei Tochterunternehmen, die schließen mussten. Von dort kamen schlimme Nachrichten: "Als ich erfahren habe, dass Angehörige von Mitarbeitern sterben, hat dieses Virus plötzlich ein Gesicht bekommen. Ich habe da viele Kollegen dort und kenne das unten alles. Dann hat das eine andere Bedeutung und ist ultimativ angekommen."

Weitere Informationen Das Mex-Fazit: Egal ob global agierender Konzern, eine mittelständische Firma oder auch die örtliche Therapie-Praxis: Allen macht die Krise zu schaffen. Nur Zeitpunkt und Ausmaß sind unterschiedlich. Ende der weiteren Informationen

Bericht: Steffen Clement