Wein wird mehr und mehr zum Lieblingsgetränk der Hessen. Hessens Winzer feiern Ernte- und Absatzrekorde. Ein Grund: Die Discounter. Mex zeigt, wie ausgerechnet die Billigheimer immer mehr Weine von heimischen Winzern verkaufen.

Mex besucht im Rheingau den Winzer Johannes Leitz. Vor über 30 Jahren hat er die Führung des Familien-Weinguts übernommen. Und seit 1,5 Jahren verkauft er seinen Wein auch bei Aldi: „Wein ist wirklich angekommen. Und anstatt sechs schlechte Flaschen trinkt der Kunde lieber zwei gute Flaschen. Und das hat auch der Discounter erkannt, dass von diesem Kuchen des guten Weines auch eine schöne Scheibe abgeschnitten werden kann.“

Inzwischen verkauft der Winzer rund 35 Prozent seines Weins an Aldi und andere Einzelhändler. Durch die Zusammenarbeit mit Aldi kann der Winzer bereits einen Großteil seines Weinabsatzes fest kalkulieren: „Wenn man weiß, da ist ein großer Abnehmer. Wir reden ja über Aldi Süd, um ungefähr 1.900 Filialen. Das ist schon mal eine Hausnummer, und das gibt einem eine gewisse Sicherheit auch als Winzer.“

Vergleichsweile teurer Winzer- Wein beim Discounter, das gibt es in dieser Woche auch bei Lidl. Besonders das Online-Angebot an heimischen Weinen ist in den letzten Jahren immer größer geworden.

Und auch für Aldi scheint die Rechnung aufzugehen. So bestätigt uns der Discounter:

„Wir stellen fest, dass immer mehr Weine aus dem höheren Preis-Segment […]nachgefragt werden. […] – bereits heute wird jede vierte Flasche Wein bei Aldi gekauft. Im eigenen Vertriebsgebiet ist Aldi Süd der größte Weinhändler.“

Winzer, die Gewinner des Klimawandels

Das ist gut für Winzer Leitz. Bei ihm gehen die Produktionszahlen durch die Decke. Wurden 1985 noch 16.000 Flaschen Wein abgefüllt, sind es heute schon rund 1,3 Millionen. Eine Steigerung von über 8.100 Prozent. Der Klimawandel und die warmen Sommer sind Hauptauslöser für den Boom auf dem Weinmarkt, sagt Leitz: „Die Mostausbeute und die Erträge 2018 waren ungewöhnlich hoch. Jetzt sind wir Gott sei Dank in der Situation, dass wir auch diese große Menge vermarkten können.“

Winzer wie er sind also klare Gewinner des Klimawandels. Die deutschen Winzer kelterten 2018 rund 38 Prozent mehr als noch 2017, insgesamt 1,03 Milliarden Liter Wein. Und der Trend geht auch in diesem Jahr so weiter. Dem zweiten Hitzesommer in Folge sei Dank.

Neue Weinsorten

In Heppenheim zeigt uns Weinbauer Reinhard Antes, dass es für Riesling-Reben hier mittlerweile zu warm ist. Stattdessen werden Sorten angebaut, die sonst in Südeuropa wachsen: „An dieser Stelle an der wir hier grade stehen, stand vor 30-40 Jahren die Rebsorte Müller-T., etwas nebenan der Silvaner und heute stehen in diesem Bereich Chardonnay, rosa Chardonnay, Cabernet Sauvignon und Merlot. Das heißt, es haben sich immer später reifende Rebsorten hier etabliert.“

Die geographische Weinbaugrenze hat sich verschoben. Bis vor etwa 30 Jahren galt der 50. Breitengrad als nördlichste Grenze. Heute gilt der 58. Breitengrad als nördlichste Weinbauregion Europas. Und die liegt in Norwegen. Nun verkauft Reinhard Antes seine Rebstöcke bis hoch nach England, Polen oder Dänemark. Und auch das hiesige Angebot mischt den Markt auf. in der klassischen Weißweinregion Bergstraße stieg der Anbau von Rotweinen von 1 auf 30 Prozent.

Antes sagt: „Die Chance ist die, dass der Verbraucher jetzt nicht mehr über die Alpen fahren muss, um einen gescheiten Rotwein zu kriegen. Er kann regional einkaufen. Hier gibt es alles. Jede Rebsorte der Welt wird hier reif.“

Weitere Informationen Das Mex-Fazit: Die Discounter trauen sich was. Immer mehr und immer teurere Weine in den Regalen. Ein Gewinner steht dabei schon fest: Hessens Winzer. Ende der weiteren Informationen

Autor: Naïma Kunze/ Maximilian Krauss