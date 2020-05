Die Börse ist sein Revier. Täglich berichtet Markus Gürne vom Frankfurter Parkett. Dabei immer im Blick: Die aktuellen Kurse.

ARD-Börsenexperte Markus Gürne ist unser Mann für den Dax und seine Entwicklung. Er erklärt uns, was der Dax ist, wie er sich zusammensetzt und warum Krisen eine Chance sein können. Hier kommt sein Steckbrief:

Name:

Markus Gürne

Funktion:

ARD-Börsenexperte

Leben:

Waschechter Schwabe. SWR-Reporter. ARD-Korrespondent im Irak und Südasien. Tagesschau-Chef beim HR in Frankfurt. Seit 2012 Leiter der ARD-Börsenredaktion. Moderator der "boerse vor acht", von "plusminus" und des "phoenix Forum Wirtschaft".

Statement:

"Der DAX, das sind die dreißig größten börsennotierten Unternehmen. Trotz Krisen haben diese Unternehmen alles überstanden, was bisher an Problemen da war. Das sollte es mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht so weitergeht."

Challenge-Tipp:

"Also ich bin doch ziemlich sicher, dass am Ende der Mensch gewinnen wird. Er hat das schneller und besser funktionierende Gehirn. Er hat viel, viel mehr Erfahrung."