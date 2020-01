Apotheker und Ärzte schlagen Alarm: Immer mehr wichtige Medikamente fehlen. Nur eine Handvoll Großhändler teilen sich den deutschen Medikamentenmarkt auf. Mex schaut hinter die Kulissen.

Wer ist verantwortlich für diese Situation? Wir zeigen die Gründe für den Medikamentenmangel. Esperanza Dastich hat Glück. Die Brustkrebs-Patientin kann ihr Rezept einlösen. Es ist die letzte Packung des Hormonpräparates. Noch während unserer Dreharbeiten zeigt der Computer des Apothekers an: Nicht lieferbar in ganz Deutschland. Auch die Alternativen sind nicht lieferbar.

Was es in der Apotheke zu kaufen gibt kommt vom Großhandel, der die Medikamente wiederum vom Hersteller bezieht. Große Player wie Alliance Healthcare sind die Schnittstelle zwischen 1.500 Herstellen und 19.500 Apotheken.

Unternehmenssprecher Stephan Ahlf sagt, bei kritischen Medikamenten habe man die Bestellungen bei den Herstellern schon um 300 Prozent erhöht: "Der Großhändler versucht immer den Bedarf zu decken. Wenn er merkt der Markt wird eng, dann versucht er sicherlich auch mehr zu bestellen, als er für den eigentlichen Bedarf benötigt, damit er versorgen kann. Aber das ist tatsächlich nicht immer möglich. Wenn nichts zu beziehen ist, dann können wir so viel bestellen wie wir wollen. Dann kriegen wir auch nichts."

Von 450 Millionen Rabatt- Arzneimitteln waren 2017 4,7 Millionen nicht lieferbar. 2018 hat sich die Zahl fast verdoppelt. Betroffen jedes 50.Arzneimittel. Und 2019 sind es allein im 1. Halbjahr 7,2 Millionen.

Etwas anderes verschreiben? Nicht immer sind Medikamente leicht austauschbar.

Die Ursachen der Lieferengpässe:

Erstens: Die Produktion im Ausland. In Deutschland sind über 100.000 Arzneimittel zugelassen. Das Problem ist, sie werden nur von wenigen Pharmafirmen produziert und überwiegend in Ländern wie Indien und China. Wegen Sicherheits- und Hygienemängel kommt es zu Produktionsstopps. Dann fehlen in Deutschland die Medikamente.

Arzneimittelexperten wie Gerd Glaeske kritisieren seit Jahren diese Praxis. Er sieht darin reine Profitgier: "Das ist der Hintergrund für die Verlagerung von Produktionsstätten von Deutschland oder von Europa in asiatische Länder. Weil man dort mit relativ günstigen Voraussetzungen Arzneimittel herstellen kann und dennoch die relativ hohen Preise in Deutschland im Markt erzielt."

Zweitens: Rabattverträge. Der Trend im Ausland zu produzieren wird verstärkt durch die Krankenkassen, die Rabattverträge mit den Hersteller haben. Sie leisten damit indirekt einen Beitrag zum Lieferengpass.

Drittens: Parallelhandel. Länder wie Großbritannien und Skandinavien kaufen in Deutschland Arzneimittel, weil sie günstiger sind. Diese Arzneimittel fehlen hier.

Mehr in Deutschland produzieren

Die Bundestagsfraktion der Grünen fordert jetzt eine Art Frühwarnsystem. Was hält der Großhandel davon? Ahlf von Alliance Health sagt: "Wir selber würden sicherlich davon profitieren, wenn wir verbindlich wüssten, wie die Versorgungslage auf Seiten der Hersteller aussieht. Gerne würden wir auf unsere Daten dazu liefern."

Doch auch ein Engpassregister schafft keine Arzneimittel in die Regale. Unser Experte plädiert dafür, mehr in Deutschland zu produzieren und er stellt den Parallelhandel in Frage: "Wenn wir über Lösungen sprechen, da muss man wirklich darüber nachdenken, das Arzneimittel nicht in dem Maße mehr exportiert werden dürfen in andere Länder, sondern das der deutsche Markt berücksichtigt werden muss."

Das Problem ist seit Jahren bekannt, aber Krankenkassen, Apotheker und Politik schieben sich bis heute den schwarzen Peter zu. Leidtragende sind die Patienten.

