Fernwärme aus dem Müllheizkraftwerk ist gut für das Klima aber offenbar schlecht für das Portemonnaie, denn es ist teurer. Warum das so ist, und ob es transparente Preise gibt, erfahren Sie bei Mex.

David Becker und seine Nachbarn wohnen in Darmstadt. Vor anderthalb Jahren hat ihr Vermieter, der kommunale Bauverein, etliche Häuser umgestellt: Von Gas auf Fernwärme. Für die Mieter ist das Heizen ihrer knapp 80 m² großen Wohnungen dadurch teurer geworden.

Weitere Informationen Haben sie vorher im Durchschnitt noch 73,55 Euro pro Monat für die Gasheizung gezahlt, sind es jetzt 95,18 Euro für die Fernwärme. Ein Plus von 29 Prozent. Und das in einer Sozialsiedlung. Ende der weiteren Informationen

Der Bauverein begründet die Umstellung mit dem Umweltschutz. Der Anschluss an das Fernwärmenetz stelle "einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Darmstadt dar." Und diese Ziele gebe es "nicht zum Nulltarif".

In der Tat gilt die Fernwärme als umweltfreundliche Energieform. In Darmstadt stammt sie unter anderem aus dem Müllheizkraftwerk.

Weitere Informationen Sie ist eine Art Abfallprodukt der Stromerzeugung. Beim Verbrennen von Müll oder zum Beispiel Kohle entsteht viel Abwärme. Die nutzen die örtlichen Versorger zum Heizen. Über ein Rohrsystem leiten sie die Wärme aus dem Kraftwerk in die Haushalte. So wird weniger klimaschädliches CO2 produziert. Und Hausbesitzer müssen keine aufwendige Gasheizung betreiben oder einen Ölkessel im Keller einbauen. Ende der weiteren Informationen

Der Mieter David Becker sagt: "Was ich da dran kritisiere, ist nicht die Idee Fernwärme, in Vierteln zu verlegen und zu benutzen. Was ich kritisiere ist, dass es sehr viel teurer ist und zudem keiner genau weiß, warum es eigentlich teurer ist. Wir haben also gar keine transparenten Preise. Also wir wissen, was es kostet, das wird von der Stadt festgelegt. Aber wie kommen die zu dem Preis?"

"Im Regelfall kaum nachvollziehbar"

Eine Frage, die sich nicht nur die Mieter in Darmstadt stellen. Der Streit um die Fernwärme sorgt in Hessen immer wieder für Schlagzeilen. Werner Dorß ist Fachanwalt aus Frankfurt und hat sich auf das Energierecht spezialisiert. Er berät unter anderem Verbraucherzentralen zur Fernwärme. Er kennt unter anderem die komplizierten mathematischen Formeln, mit denen Stadtwerke den Grund- und Arbeitspreis für die Fernwärme berechnen.

Dorß sagt: "Im Regelfall ist das für den Normalkunden kaum nachvollziehbar. Wir haben sehr komplexe Preisanpassungsformeln, wo auf die Brennstoffe zurückgegriffen wird, auf Indizes, die die meisten Leute gar nicht kennen. Also der Normalverbraucher ist damit schlicht überfordert."

Wie kreativ manche Fernwärmeanbieter bei der Preisgestaltung sind, zeigt eine Studie der Verbraucherzentralen: Bei 90 untersuchten Versorgern entdeckten die Verbraucherschützer 29 verschiedene Arten den Fernwärmepreis zu berechnen. Mal orientiert sich der eine Anbieter am Heizölindex, ein anderer beruft sich auf den Nahrungs- und Futtermittelindex, der nächste wählt den Index für die Land- und Forstwirtschaft.

Die Monopolstellung ausnutzen

Die lokalen Versorger haben deshalb so großen Spielraum, weil sie allein auf weiter Flur sind. Dorß sagt: "Der Kunde ist tatsächlich an einen Versorger gebunden. Aber die Frage ist natürlich, wie der Versorger mit dieser Monopolstellung umgeht. Ob er sie möglicherweise ausnutzt, missbräuchlich ausnutzt wie der Kartellrechtler sagt oder dem Kunden auch eine Chance gibt."

Er fühlt sich im Monopol regelrecht gefangen: Manfred Hartig ist Eigentümer in Neu-Isenburg, und bezieht schon seit den 1960er Jahren seine Fernwärme aus Offenbach, vom einzigen Anbieter EVO. Auch er hat nichts gegen die Fernwärme an sich, die bei ihm per 70 Grad heißem Wasser im Keller ankommt.

Aber seit 2015 liegen er und andere Kunden mit dem Anbieter im Clinch. Damals hat die EVO die Preise einseitig geändert, ohne Kundenverträge vorher zu kündigen. Mit dem Fall befasst sich Ende April sogar der Bundesgerichtshof. Die Frage ist, wie groß der Spielraum der Fernwärme-Anbieter sein darf. Hartig sagt, in den vergangenen fünf Jahren komme er auf eine Preissteigerung von etwa 30 Prozent.

Den Vorwurf überhöhter Preise kontert die EVO inzwischen routiniert. Der Unternehmenssprecher Harald Hofmann verweist auf andere Monopolisten: "Unsere Fernwärme gehört zu den günstigsten in Hessen und sie liegt auch unter dem Durchschnitt in Deutschland. Von daher können wir sagen, nein, die Fernwärme ist nicht zu teuer."

Fernwärme ist am teuersten

Anders das Ergebnis bei einem Vergleich zwischen den Energieträgern, inklusive Reparatur- und Wartungskosten.

Weitere Informationen Mit 806 Euro jährlich ist das Heizen per Wärmepumpe am günstigsten. Danach folgt Gas mit 840 Euro und Öl mit 966 Euro. Die Fernwärme ist mit 1.040 Euro am teuersten. Ende der weiteren Informationen

Dennoch setzen die Kommunen besonders bei Neubauprojekten immer mehr auf die umweltfreundliche Fernwärme. Der Streit in Neu-Isenburg veranlasst Bürgermeister Herbert Hunkel jetzt dazu, nach Alternativen zum Monopol zu suchen. Er hat damit seine Stadtwerke beauftragt.

Auf das Engagement eines Bürgermeisters können die Mieter in Darmstadt nicht zählen. Zumal auch hier der örtliche Versorger Entega bestreitet, im Vergleich zu anderen hessischen Anbietern viel zu teuer zu sein.

Weitere Informationen Zitat: "Im für den Mieter ungünstigsten Fall liegt der Entega-Preis drei Prozent über dem Mittelwert." Der Vorwurf einer Gewinnmaximierung sei "in keinster Weise zutreffend." Ende der weiteren Informationen

Der Mieterbund kritisiert aber genau das: Der Versorger betreibe die Fernwärme auf Kosten seiner Kunden, sagt Regina Kamm, Mieterbund Darmstadt: "Da müssen sich die Verantwortlichen vielleicht doch mal fragen, ob es richtig ist, mit den Wohnnebenkosten noch Gewinn zu machen, wo die Mieten ja sowieso schon so hoch sind.“

Besonders ärgerlich für David Becker und seine Mitstreiter: Vor ein paar Jahren wurden die Wohnhäuser neu gedämmt. Trotzdem zahlen sie für das Heizen jetzt mehr. Dank umweltfreundlicher Fernwärme.

Autor: Daniel Hoh