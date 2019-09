Taxi, Uber oder E-Scooter: Wie kommt man ohne eigenes Auto am besten durch die Stadt? Immer mehr und neue Angebote: Doch welche Alternative kann das eigene Auto ersetzen? Mex hat sich vier Alternativen zum Privat PKW rausgesucht.

Rund 376.000 Menschen pendeln täglich nach Frankfurt zur Arbeit, fast 70 Prozent mit dem eigenen Auto. Volle Straßen und kilometerlange Staus sind die Folge. Aber wer den Hauptbahnhof in Frankfurt erreicht hat, hat viele Möglichkeiten, um die letzten Kilometer zurück zu legen.

Wir checken in den Kategorien Fahrdauer und Kosten. Als Strecke wählen wir Hauptbahnhof - Europäische Zentralbank, das sind insgesamt rund 4 Kilometer.

Unsere Tour begleitet Martin Lanzendorf von der Universität Frankfurt. Ihn beschäftigen die verschiedenen Mobilitätsangebote und vor allem die Frage, welche sinnvoll und nachhaltig sind: „In den vergangenen Jahren haben wir eine Fülle neuer Herausforderungen, das ist der große Bevölkerungsanstieg in der Stadt. Ich glaube, da muss man sich Gedanken darüber machen, was man will und wie man es will. Es ist ja nicht nur Sache der Stadt Frankfurt, sondern auch des Bundes, darüber nachzudenken, wo welche Fahrzeuge fahren können und dürfen.“

Fahren darf und muss seiner Meinung nach der öffentliche Nahverkehr, und damit beginnt unsere Testfahrt. Eine S-Bahn soll uns in sechs Minuten vom Hauptbahnhof zur Europäischen Zentral Bank bringen.

Weitere Informationen Pünktlich erreichen wir die Europäische Zentralbank und bezahlen dafür 2,75. Ende der weiteren Informationen

Was kann der Elektroroller?

Für unsere zweite Tour nehmen wir den E-Scooter, der neuste Hype bei den Pendlern. Drei Anbieter gibt es in Frankfurt, aktuell stehen und fahren rund 1-000 Roller durch die Stadt. Es kostet 1 Euro Grundgebühr plus 19 Cent für jede angefangene Minute.

Per App wird einem der nächst gelegene freie E-Scooter unseres Anbieters angezeigt. In unserem Fall bedeutet das einen Fußmarsch von rund 300 Metern. Mit dem E-Scooter dürfen wir nur auf der Straße oder Fahrradwegen fahren. Auf 20 Stundenkilometer gedrosselt, geht es nur schleppend voran. Ein Vorteil aber ist, nachdem wir unser Ziel erreicht haben, dürfen wir den E-Scooter überall abstellen.

Weitere Informationen Insgesamt sind wir 33 Minuten unterwegs und bezahlen dafür stolze 6,70 Euro. Ende der weiteren Informationen

Unser Experte hält den Roller aber für sinnvoll: „Also sehr spannend finde ich die Gruppe der Anzugsträger, die Sie morgens auch auf den Scootern sehen können, weil die wären klassischerweise mit dem Auto oder Taxi gefahren und die entlasten nun durchaus den Verkehr.“

Wie steht es um das Taxi?

Unsere nächste Tour fahren wir mit dem Taxi. Es ist vor allem beliebt bei Geschäftsreisenden, die nicht unbedingt ortskundig sind. Laut Taxirechner soll die Fahrt 11,50 Euro zur Europäischen Zentralbank kosten und 14 Minuten dauern.

Unser Taxifahrer fährt allerdings ein paar kleine Schleifen und damit einen knappen Kilometer mehr.

Weitere Informationen Am Ende erreichen wir nach 25 Minuten unser Ziel und bezahlen dafür 18 Euro. Ende der weiteren Informationen

Ist der Uber-Hype gerechtfertigt?

Es gibt noch eine Alternative zum Taxi. Seit Anfang des Jahres mischt Uber, das sind selbständige Fahrer mit eigenem PKW, den Taximarkt ordentlich auf. Über eine App bestellen wir ein Fahrzeug und geben unseren gewünschten Zielort ein. Der Fahrpreis steht – anders als beim Taxi - von Anfang an fest und den müssen wir auch gleich bezahlen per Kreditkarte oder PayPal. Daraufhin fährt der Wagen vor. Die Fahrt verläuft zügig und ohne Umwege.

Weitere Informationen In gerade mal 18 Minuten erreichen wir unser Ziel und bezahlen dafür 10,74 - 40 Prozent günstiger als das Taxi. Ende der weiteren Informationen

Woher kommt denn dieser Unterschied? Die Taxifahrer sagen: Man habe eine Tarifpflicht von der Stadt Frankfurt. Bei Uber sei es nicht so, die würden entscheiden nach der Marktlage, das heiße, wenn Messe sei, dann verzehnfachten sie den Preis.

Uber erklärt dazu: „Wenn viele Fahrgäste zur selben Zeit eine Fahrt brauchen, steigen die Preise. Das nennen wir Preisdynamik.“ Zu Stoßzeiten kann es also richtig teuer werden...

Weitere Informationen Das Mex-Fazit In Frankfurt kommt Bewegung auf die Straßen. Uber macht den Taxis Konkurrenz, E-Scooter und S Bahn sind in unserer Stichprobe echte Alternativen zum eigenen Auto. Ende der weiteren Informationen

