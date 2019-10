Streit um den verkaufsoffenen Sonntag: Den kippen Hessens Gerichte in letzter Zeit immer öfter. Mex erklärt, warum es beim verkaufsoffenen Sonntag Zoff gibt und wieso Tisch und Stuhl ausreichen, um länger Brötchen zu verkaufen.

Immer öfter kippen Gerichte den verkaufsoffenen Sonntag: Allein die Gewerkschaft Verdi hat seit 2016 über 30 Mal erfolgreich in Hessen geklagt. Dagegen laufen jetzt Kommunen und Handel Sturm. Ganz anders ist die Lage beim Sonntagsbrötchen. Die Öffnungszeiten sind hier bisher unterschiedlich geregelt:

Weitere Informationen Während in Berlin in Bäckereien neun Stunden verkauft werden darf, sind in Hessen sechs und in Bayern (bisher) nur drei Stunden erlaubt.

Ende der weiteren Informationen

Aber jetzt das Urteil des Bundesgerichtshofs: Bäcker dürfen sonntags bis spät abends Brötchen verkaufen. Voraussetzungen sind Tische, Stühle, zubereitetes Essen. Damit gilt die Gaststättenverordnung mit längeren Öffnungszeiten.

Mex besucht Bäcker Mack in Butzbach. Seit Jahren schon erfüllt Mack das, was der BGH jetzt sagt: 4 seiner 11 Läden haben sonntags bis spät abends auf. Wie geht das? Christian Mack erzählt: „Durch das hohe Snack-Angebot, was wir haben bzw. den hohen gastronomischen Anteil, den wir in unseren Cafés anbieten, besteht natürlich über die Gaststättenverordnung die Möglichkeit, die Cafés länger zu öffnen. Und der BGH hat nichts weiter gemacht, als die Auslegung dieses Gesetz noch einmal zu bestätigen.“

mex will es genauer wissen: Was bedeutet das BGH-Urteil für andere Bäcker? Haben deren Läden jetzt alle am Sonntag länger auf? Wir telefonieren uns durch ganz Hessen, haben die größten Bäcker-Ketten nacheinander abgefragt. Darunter Hinnerbäcker, Bauder, Schaan, Schroer, Huck, Eifler, Pappert, Bormuth, Thiele.

Weitere Informationen Ergebnis: Die meisten Bäckereien werden die Öffnungszeiten nicht ändern. Das Urteil hat keinen Einfluss auf das Sonntagsgeschäft – mehr Umsatz am Sonntag brauchen die offenbar nicht. Ende der weiteren Informationen

Warum das so ist, erklärt Bäcker Mack. Seine sieben kleinen Läden bleiben sonntags auch zu, weil es sich schlicht nicht rechnet. Hessens Bäcker brauchen in Zukunft jedenfalls keine Angst haben, dass ein Urteil den langen Sonntagsverkauf verbietet.

„Im Interesse der Kunden“

Andernorts tobt der Streit um den Sonntag weiter. Mex besucht Bad Vilbel. Auch ihn hat es in diesem Jahr getroffen: Bürgermeister Thomas Stöhr. Er fordert eine klare Regelung für verkaufsoffene Sonntage: „Bisher ist es so, dass man einen ganz konkreten Anlassbezug hat. Und die Ladenöffnung soll von untergeordneter Bedeutung sein. So hat das die Rechtsprechung entwickelt auf Basis der gesetzlichen Grundlage.“

Weitere Informationen Hessens Kommunen dürfen vier Mal im Jahr sonntags die Läden öffnen. Anlässe wie Markt, Messe oder Stadtfest vorausgesetzt. Die Geschäfte dürfen nicht länger als sechs Stunden am Stück auf haben und müssen spätestens um 20 Uhr schließen. Ende der weiteren Informationen

Stöhr findet das Gesetz in vielen Punkten in Ordnung. Ihm geht es um die Begründung der Gerichte, wenn ein verkaufsoffener Sonntag gekippt wurde. In bad Vilbel sei beispielsweise die Entfernung zwischen Veranstaltungsfläche – am Marktplatz – und der Fläche des verkaufsoffenen Sonntags – der Einkaufsstraße zu groß gewesen. Erlaubt sind 500 Meter, gemessen wurden 575 Meter Abstand. Folge: Der verkaufsoffene Sonntag in Bad Vilbel wurde gekippt.

Kommunen und Handel fordern mehr Rechtssicherheit und suchen den gemeinsamen Schulterschluss. Das sei auch im Interesse der Kunden, sagt Einzelhändler Reuter.

Weitere Informationen Das Mex-Fazit: Das hessische Ladenöffnungsgesetz läuft Ende des Jahres aus. Einzelhändler und Kommunen fordern, die Sonntagsöffnungszeiten dann endlich klar zu regeln. Ansonsten droht weiter Streit. Ende der weiteren Informationen

Autor: Holger Barthel