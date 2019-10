Nachhaltigkeit den ist den Hessen wichtig. Trotzdem sieht die Praxis oft ganz anders aus! Mex nimmt Getränkeverpackungen genauer unter die Lupe und will wissen, welche davon am besten für die Umwelt sind.

Wir machen das Ranking: Wie umweltfreundlich sind Mehrweg-Glas- und Plastikflasche, PET-Einweg oder Getränkedose? Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe beschäftigt sich mit Getränkeverpackungen und deren Ökobilanz. Seine Forderung: "Wir wollen mehr Regionalität, wir wollen geringe Transportwege, wir wollen Wiederbefüllung, das will eigentlich auch der Kunde."

Alles beginnt mit der Herstellung. Zum Beispiel die Glasflasche: Sie wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, Quarz, Sand und Kalk. Gut für die Ökobilanz ist das auch deshalb, weil besonders Mehrwegflaschen, so Fischer, "…vielfach wiederverwendet werden können, bis zu 50 Mal. Und genau das führt dann eben zu einer Ressourcenschonung in Kombination mit einer regionalen Vermarktung mit kurzen Transportwegen."

Weitere Informationen Fragen und Antworten zum Einweg-Pfand ("Dosenpfand") bei der Verbraucherzentrale Ende der weiteren Informationen

Die harte Plastik-Mehrweg-Flasche wird immerhin bis zu 25 Mal wieder befüllt. Die "Weiche" Einwegflasche dagegen muss für jeden Liter, der neu abgefüllt wird, neu produziert werden. Für ihre Herstellung gehen jährlich 450.000 Tonnen Kunststoff, 460.000 Tonnen Rohöl und 9 Milliarden Kilowattstunden Energie drauf. Das verbrauchen alle deutschen Haushalte in 15 Jahren.

Weitere Informationen Halten wir fest: Die beste Ökobilanz bei der Herstellung hat die Glasflasche, es folgt die Mehrweg-PET-Flasche. Erst dann kommen PET-Einweg-Flasche und die Getränkedose. Ende der weiteren Informationen

Glasflachen liegen vorne

Besonders gut für die Ökobilanz ist es, wenn Mehrwegflaschen für die Wiederverwertung fit gemacht werden. Mit moderner Technik, braucht man statt 600 ml Wasser zur Reinigung nur noch 150 ml pro Flasche. Die Waschtemperaturen werden immer niedriger und moderne Transportbänder senken den Energieverbrauch zusätzlich um bis zu 20 Prozent.

Der Umweltexperte Fischer sagt: Der Altglasscherbenanteil zur Herstellung neuer Glasflaschen beträgt bis zu 83 Prozent. Das bedeutet, sie dienen sich am Ende selber als Ausgangsmaterial. Das ist ein wunderbarer Recyclingkreislauf. Im Vergleich dazu werden bei den Einweg-Plastikflaschen zur Neuherstellung nur 26 Prozent Recyclingmaterial eingesetzt."

Weitere Informationen Das heißt für unser Ökobilanz-Ranking: In Punkto Wiederverwertung teilen sich Mehrweg-Glas- und Mehrweg-Plastik-Flasche Platz 1. Dahinter landet die wabbelige PET-Einweg-Flasche und dann kommt die Dose. Ende der weiteren Informationen

Videobeitrag Video zum hessenschau.de Video Trend in Alu [zur hessenschau.de Videoseite ] Video Ende des Videobeitrags

Aber so sieht die Wirklichkeit aus: Wabbelige PET-Flasche und Dose versauen die Umwelt, sind aber voll im Trend. Die Getränkedose etwa wurde 2018 3,5 Milliarden Mal in Deutschland verkauft, das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Äppler, Energydrink, Fruchtsaft werden immer öfter in Alu abgefüllt.

Bogen machen um Einwegflaschen

Leider Dosen bringen ein großes Problem mit sich, weiß Fischer: "Sie bestehen gar nicht komplett aus Recyclingmaterial. Die Hälfte dafür ist Neumaterial. Und das muss irgendwo her kommen und muss neu abgebaut werden. Und deshalb ist die Art der Getränkeverpackung trotz Sammlung und des Recyclings nicht umweltfreundlich."

Weitere Informationen Hintergrund zum Einwegpfand Seit dem 1. Januar 2003 gilt in Deutschland das Einwegpfand, besser bekannt unter dem Namen Dosenpfand. Für pfandpflichtige Einweg-Verpackungen beträgt das Pfand seitdem 25 Cent. Ziel der Regelung war es, die umweltschädlichen Dosen und Plastikflaschen aus dem Handel zu verdrängen und die Mehrwegquote zu erhöhen. Der Start gelang: Waren es im Jahr 2002 noch 7,5 Milliarden verkaufte Dosen, sackte die Zahl im Jahr 2003 auf lediglich 300 Millionen.



Doch seit einigen Jahren boomen die Verkaufszahlen wieder. Im Jahr 2011 waren es erstmals wieder mehr als eine Milliarde Dosen. 2018 waren das nach der Prognose des „Forum Getränkedose“ – der deutschen Division des europäischen Dachverbands „Metal Packaging Europe“ (MPE) mehr als drei Milliarden. Im Jahr 2020 soll bereits die Vier-Milliarden-Marke überschritten werden. Ende der weiteren Informationen

Und auch die wabbelige PET finden wir zu Hauf im Getränkeregal von Supermarkt oder Discounter. Das hat laut Fischer einen ganz einfachen Grund: "Also die aktuelle Mehrwegquote liegt bei rund 43 Prozent und damit unter der gesetzlichen Mehrwegquote von 70 Prozent. Das ist hauptsächlich deshalb so, weil Discounter wie Aldi und Lidl vor allem im Mineralwasser-Bereich nur Einweg-Plastikflaschen anbieten. Und ihre Produkte zu Dumpingpreisen, zu Billigpreisen verkaufen."

Weitere Informationen Das Mex-Fazit: Ob Glas- oder Plastikflasche, in jedem Fall heißt das Zauberwort "Mehrwegflasche" für eine bessere Ökobilanz. Doch damit die noch besser wird, müssten die Hessen besser einen großen Bogen um Einweg-PET-Flaschen und Dosen machen. Ende der weiteren Informationen

Autor: Holger Barthel