120 Millionen alte Handys, die derzeit nicht in der Recyclingtonne landen: Recyceln raten die Grünen. Ihre Lösung: das Handypfand. Mex erklärt, was hinter dem Handypfand steckt – und wie sinnvoll dieser Vorschlag wirklich ist.

Mex besucht das GWR-Recyclingzentrum in Frankfurt. Wir treffen Pola Jeschkowski. Sie hat Alt-Geräte und Elektroschrott im Blick – insgesamt 5.000 Tonnen jährlich. Bloß alte Handys sind hier Mangelware, magere 500 Kilo im Jahr. Warum ist das so?

Pola Jeschkowski, Gesellschaft für Wiederverwendung und Recycling, sagt: "Es gibt sicherlich Gründe für Privatpersonen, diese Handys nicht wegzuwerfen, weil sie vielleicht auch Sorge haben, dass ihre Daten nicht sicher sind oder dass jemand damit Schindluder treiben könnte. Dann will man ja vielleicht auch noch einmal Ersatzhandy in der Schublade haben."

Weitere Informationen Mehr als 120 Millionen alter Handys schlummern derzeit in Deutschlands Schubladen. Das entspricht etwa 2,5 Tonnen Gold, 25 Tonnen Silber und 900 Tonnen Kupfer – oder geschätzt mehr als 130 Millionen Euro. Ende der weiteren Informationen

Gold, Silber, Kupfer – diese und andere Rohstoffe sollen in die Recyclingkette. Doch unsere Sammelquote ist mies: Die EU schreibt verpflichtende 65 Prozent vor – Deutschland kommt nur auf dünne 40 Prozent.

"Ein erhebliches Umweltproblem"

Das bedeutet, man müsste das Recycling erhöhen! Auch deshalb denken die Grünen über ein Handypfand nach. Das Prinzip:

Weitere Informationen Kunden zahlen beim Kauf eines neuen Handys 25 Euro Pfand drauf. Dann nach zwei Jahren beispielsweise sammelt ein Händler das alte Gerät ein, und der Kunde erhält die 25 Euro zurück. Schließlich gibt der Händler das alte Handy an Wertstoffhof oder Recyclingzentrum weiter. Ende der weiteren Informationen

Recycling hält auch Michael Rothkegel vom BUND Hessen für eine gute Idee. In Handys sind nämlich über 60 verschiedene Rohstoffe enthalten, sagt er, teilweise giftige wie Cadmium oder Blei: "Wir haben schon ein erhebliches Umweltproblem, was durch den Elektroschrott hervorgerufen wird. Und deswegen ist es dringend erforderlich, die Recycling-Quoten deutlich zu erhöhen, damit viel weniger von diesem Elektroschrott, der ja zum Teil auch ins Ausland exportiert wird, wo man gar nicht mehr weiß, was damit passiert, dass das reduziert werden kann."

Doch pro Jahr wandern bis zu 25 Millionen neuer Smartphones über die hiesige Ladentheke. Tendenz steigend. Kann da ein Pfand die Kauflust drosseln und die Recyclingquote nach oben treiben?

"Rohstoffe schonen"

Pola Jeschkowski ist skeptisch, sie blickt dabei besonders auf den Recycling-Aufwand, denn der stehe in keinem Verhältnis zur Höhe eines Pfands von 25 Euro: "Wenn sie sich all diese Verarbeitungsschritte und die ganze Verwaltung und die ganzen Einsätze von Personal und Fahrzeug und Material und Energie überlegen. Also dieser Betrag ist eigentlich eher ein symbolischer, würde ich sagen."

Was aber tun für eine bessere Recycling-Quote? Maßnahmen gibt es bereits, doch die kennen die wenigsten Verbraucher, erzählt uns Michael Rothkegel. So sind Händler, ob online oder stationär, verpflichtet, alte Handys zurück zu nehmen: Außerdem gebe es zum Beispiel Handy Sammelaktionen, auch von Vereinen und privaten Initiativen. "Die sind auf jeden Fall unterstützenswert. Und es gibt die kommunalen Wertstoffhöfe, wo man seine Elektrogeräte und eben auch Smartphones abgeben kann."

Oder sie werden für Recycling-Shops fit gemacht und als Second-Hand-Ware verkauft. Mex besucht "Neufundland" in Frankfurt. Generalüberholte Ware steht hier hoch im Kurs – nicht nur, weil sie preisgünstig ist. Sondern auch, weil der Verkauf der Recycling-Produkte als Appell verstanden werden darf, sagt uns Filialleiterin Stefanie Jung-Zwerger: "Richtig ist natürlich, dass die gesamte Gesellschaft dazu aufgefordert sein muss, gebrauchte Elektrogeräte aufgrund der darin enthalten Wertstoffe, die zur Wiederverwendung gelangen müssen, um einfach die Rohstoffe zu schonen sozusagen. Ähm, ja abgeben. Unter Wiederverwendung auch zu führen sollte."

Weitere Informationen Das Mex-Fazit: Das Handypfand – ein weiterer Ansatz, um die Wiedeverwertungs-Quote anzukurbeln. Viel wichtiger sind aber klare Recycling-Regeln für Händler und Hersteller, eine bessere Aufklärung für Verbraucher und insgesamt mehr Achtsamkeit im Alltag beim Thema Müllvermeidung... Ende der weiteren Informationen

Autor: Holger Barthel