Nie war die Biene so beliebt wie heute. Alle möchten sie retten: Supermärkte, Städte, Landwirte. Was kaum einer weiß, die Biene ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mex klärt die vier wichtigsten Fragen rund um unser Lieblingsinsekt.

Warum ist die Biene so wichtig? Professor Bernd Grünewald ist Leiter des Instituts für Bienenkunde in Oberursel und beschäftigt sich seit knapp 30 Jahren mit den kleinen Tierchen. Die wichtigste Leistung der Biene ist übrigens nicht Honig zu produzieren, sondern die Bestäubung. Dadurch wird sie zum echten Wirtschaftsfaktor: „Über 80 Prozent der menschlichen pflanzlichen Nahrungsmittel hängen direkt von Insektenbestäubung ab.“

Schätzungsweise 150 Milliarden Euro erwirtschaften Bienen pro Jahr weltweit durch die Bestäubung. Damit sind sie das drittwichtigste Nutztier hinter Rindern und Schweinen.

Gab es 2008 nur rund 48.000 Honigbienenvölker in Hessen, waren es 10 Jahre später schon rund 62.000. Ein Anstieg von knapp 30 Prozent.

Der Honigbiene geht es also verhältnismäßig gut. Wir treffen Hobby Imker Martin Zahn aus Heppenheim. Seit fünf Jahren geht er seinem Hobby nach und möchte der Biene so helfen: „Die Bedrohung der Bienen ist natürlich momentan präsent, und insofern habe ich auch mein Hobby deswegen ausgesucht. Ich esse gerne Honig, aber ich will auch, etwas die Natur tun.“

Wie ihm geht es wohl vielen anderen Hessen. So ist auch die Anzahl der Imker in den letzten 10 Jahren immer weiter gestiegen. Von gut 6900 im Jahr 2008 auf 11000 in 2018. Fast 60 Prozent mehr.

Ein Geschäft mit den Bienen macht Martin Zahn nicht. Die ersten fünf Jahre hat er ordentlich in seine 1.000.000 Bienen investiert. Alleine ein Bienenstock kostet 150 Euro. Seit diesem Jahr kann er durch den Verkauf seines Honigs zum ersten Mal ein kleines Plus erzielen.

Wildbienen sind gefährdet

Während die Honigbiene auf einem guten Weg ist, sind andere Bienen in großer Gefahr. Wie steht es um die Wildbienen? Viele kennen sie gar nicht, doch sie sind genauso wichtig wie die Honigbienen, denn auch sie sind ordentliche Bestäuber. In Deutschland gibt es rund 560 Arten. Nur eine ist die Honigbiene. Der Rest sind Wildbienen. Rund die Hälfte ist vom Aussterben bedroht oder zumindest gefährdet.

Das hat in erster Linie einen Grund, weiß der Bienenfachmann Grünewald: „Es ist der Verlust oder die Zerstörung oder die Verschlechterung ihrer Lebensräume. Also wenn es weniger gute Nistplätze gibt oder wenn es weniger Pflanzen gibt, dann ist es eine direkte Konsequenz auf die Anzahl der Wildbienen in dem Lebensraum.“

Welche Ideen helfen den Bienen wirklich? Eine Idee: Samen aus dem Supermarkt. Lidl, Rewe, Edeka, sie alle verteilen Blumensamen, damit jeder die Biene retten kann. Gute Idee – oder eher Unnütz? „Die Samentütchen sind eine tolle Sache um die Verbraucher aufmerksam zu machen, dass eine Bienenweide auch schön aussehen kann und ich denke das ist eine Art von Öffentlichkeitsarbeit, die ist schön, die rettet die Bienen natürlich nicht.“

Landwirte können etwas tun

Denn nur 4 Prozent des Bodens wird privat genutzt – zum Beispiel rund um Häuser. Den größten Anteil nutzt die Landwirtschaft mit 51Prozent. Hier kann richtig geholfen werden. Wie das gut geht, macht Landwirt Alexander Bader aus Mittelbuchen vor. Er hatte während seiner Ausbildung eine Riesenidee. Bienenfreunde können bei ihm Flächen mieten auf denen er bienenfreundliche Blühmischungen aussät : „Für die es aber auch einfach wichtig, dass irgendwas steht, wenn kein Weizen mehr da ist, also, wenn kein Weizen mehr blüht, wenn kein Raps mehr blüht. Wenn alles schon verblüht ist, müssen die dann einfach irgendeine kleine Oase haben, auf der sie sich dann zurückfinden können.“

100qm gibt es für 50 Euro im Jahr. Das Besondere: Für die Blühfläche, gibt Alexander Bader dann 100qm seiner Anbaufläche auf. Wirtschaftlich gesehen, rechnet sich das nur knapp.

Die Biene ist ein völlig unterschätzter Wirtschaftsfaktor. Doch nicht alle Ideen sie zu retten sind wirklich sinnvoll.

