Der Trend zur Mittagszeit ist Essen zum Mitnehmen - es muss ja schnell gehen. Ob gesund oder weniger gesund, eins ist klar: Die Mittagsmahlzeit verursacht viel Müll. Mex zeigt neue Ideen, um den Mittagsmüll zu reduzieren.

Mittagszeit in Hessen: 72 Prozent der Berufstätigen und Schüler stillen ihren Hunger mit dem Snack vom Straßenrand. So kommen im Jahr gigantische 350.000 Tonnen Abfall zusammen.

Weitere Informationen Den größten Anteil verursachen Teller, Boxen und Schalen mit 58 Prozent, gefolgt von Bechern mit 20 Prozent, Beutel mit 14 Prozent und jeweils 3 Prozent Müll durch Einweg-Besteck und Portionsverpackungen. Ende der weiteren Informationen

Da das Angebot verzehrfertiger Lebensmittel weiter steigt, wachsen auch die Abfallberge. In Kassel sind mehrmals täglich die Stadtreiniger auf der Fußgängerzone unterwegs. Dabei hatte Kassel schon 1994 großes vor:

Weitere Informationen Ausschnitt Hessenschau Essbare Verpackungen statt Einwegmüll dafür demonstrierten die Grünen in Kassel. Die drei Kasseler McDonalds Filialen müssen entweder Steuer für ihre Wegwerfverpackungen zahlen oder auf eine umweltfreundlicheres System umstellen. Ende der weiteren Informationen

Doch am Ende kam es nicht soweit. Das Bundesverfassungsgericht stoppte diesen Vorstoß der Stadt Kassel. Jetzt macht der Gemeinderat in Tübingen einen erneuten Anlauf. Als erste Stadt in Deutschland soll es ab 2021 eine Abgabe für Einwegverpackungen geben. Und so sieht die aus:

Weitere Informationen Auf Boxen und Kartons entfallen 50 Cent. Besteck 20 Cent. Kommt ein Kaffee dazu, macht es 1,20 Euro. Ende der weiteren Informationen

Bleibt abzuwarten ob Tübingen damit durchkommt.

Langsamer Umstieg in Richtung Nachhaltigkeit

In Kassel allerdings wollen die Verantwortlichen im Rathaus davon lieber die Finger weg lassen:

Weitere Informationen "Wir setzen auf eine einheitliche Regelung, die über die EU-Einweg-Kunststoffrichtlinie erzielt werden kann und die der Bund bis 2021 auf den Weg bringen soll." Ende der weiteren Informationen

Auf den Bund nicht länger warten wollte Tobias Voigt von Tom & Sally. In Wetzlar besuchen wir einen von 5 seiner hessischen Salat-Läden. Seit 2 Monaten gibt es neben Einweg in Plastik auch Mehrwegschalen: "Natürlich kann man den Salat nicht in Papier einwickeln, aber wir wollten schon immer ein Mehrwegsystem einführen. Und wir haben uns im letzten Jahr sehr intensiv damit beschäftigt und ganz viele Schalen durchgeguckt."

Am Ende waren es um die 100 Mehrwegschalen, die sie getestet haben. 50.000 Euro haben sie ins neue Geschirr investiert, dazu zwei neue Arbeitsplätze für die Spüler geschaffen. Wer Mehrweg wählt, zahlt 10 Euro Pfand. Tobias Voigt sieht erste Erfolge: "Wir haben jetzt auch mal für den Januar ausgerechnet, dass wir allein schon knapp 300 Kilo eingespart haben an Plastikmüll. Wenn man das mal hochrechnet aufs Jahr. Dann kommen wir über drei Tonnen Bedenken, dass die Zahlen auch noch steigen. Also sind fünf, sechs Tonnen im Jahr durchaus realistisch."

Doch trotzdem gelingt der Umstieg in Sachen Nachhaltigkeit nur langsam. Die Mehrwegquote beträgt derzeit im Laden 20 Prozent. Besser klappt es schon beim Lieferservice. Da sind es inzwischen 40 Prozent.

Es gibt sie jedenfalls, die ersten Anfänge, um Mittagsmüll zu sparen. Und vielleicht erinnern wir uns ja auch wieder an diese Zeiten: Porzellanteller und richtiges Besteck statt Plastikmüll.

Autor: Barbara Berner