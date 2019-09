Viele Lebensmittel von Discountern und Supermärkten landen im Müll, obwohl sie eigentlich noch essbar sind. Die Tafeln sind auf Lebensmittelspenden angewiesen, gehen aber oftmals leer aus. mex will wissen, woran das liegt.

Supermarkt-Ketten wollen verhindern, dass Lebensmittel auf dem Müll landen. Oft aber landet trotzdem viel in den Müllcontainern, das eigentlich noch essbar wäre. Wir begleiten Conny. Seit 15 Jahren geht die Hartz 4-Empfängerin "containern", im Schnitt drei Mal pro Woche. Fündig wird sie nicht nur bei Aldi, sondern auch bei anderen Supermarkt-Ketten lande sehr viel Essbares im Müll, sagt sie. Aus ihrer Sicht werde viel zu viel verschwendet. Doch ist das wirklich noch verzehrfähig?

Zehn von acht Lebensmitteln bedenkenlos essbar

Wir lassen zehn der geretteten Lebensmittel von staatlich geprüften Lebensmittelchemikern testen. Neben Obst und Gemüse auch Molkerei- und Fleischprodukte. Wir testen Aussehen, Geruch, Konsistenz und Geschmack. Lebensmittelchemikerin Monika Dust von "mylab" kommt bei der Stichprobe zu folgendem Ergebnis:"Der Blumenkohl war überhaupt nicht mehr zu verwerten, die Zucchini war in Konsistenz und Aussehen etwas angegriffen. Die restlichen acht Lebensmittel waren völlig in Ordnung und können jederzeit bedenkenlos gegessen werden." Auch aus Sicht der Expertin eine sinnlose Verschwendung. "Ich finde es persönlich sehr schade, dass solche Lebensmittel im Müll landen. Ich hätte mir aus diesen acht Lebensmitteln, die völlig in Ordnung sind, auch gerne nochmal ein Abendessen gekocht".

Lebensmittel für die Tafel - oftmals fehlt das Personal bei den Lebensmittelmärkten

Warum schmeißt ein Aldi-Markt so vieles weg, was noch bedenkenlos gegessen werden kann - anstatt es der Tafel zu spenden? Auf Anfrage schreibt der Discounter: "Grundsätzlich entscheiden die lokalen Tafeln eigenständig darüber, welche Lebensmittel sie mitnehmen und welche nicht. Alle Lebensmittel, die nicht an die Tafeln gespendet werden, müssen von uns entsorgt werden." Sind die Tafeln wirklich so wählerisch und lassen Essbares in den Supermärkten zurück?

Wir wollen es genauer wissen und begleiten Fahrer Thomas von der Tafel bei einer Tour. Er berichtet uns: Anders als Aldi behauptet, nimmt die Tafel, wie beispielsweise bei einem REWE-Markt, alles mit, was noch gut ist. Doch viele andere Supermärkte würden ihnen längst nicht alles geben, weil dem Personal oft die Zeit fehle. Eigentlich könnten die Tafeln noch viel mehr Bedürftigen helfen, sagt die Gründerin Sabine Werth. Sie kritisiert, dass viele Supermärkte kühlpflichtige Produkte bislang wegwerfen, anstatt sie zu spenden. Aber es geht auch anders. Einige Supermärkte lagern die Waren für die Tafel im Kühlhaus, wie beispielsweise der Penny-Markt in unserer Stichprobe.

Gefangen in der Logik des Überflusses

Kurz vor Ladenschluss, um 22 Uhr, finden wir eine prall gefüllte Lidl-Backtheke mit über hundert Brötchen in einem Lidl-Markt. Der Discounter spricht auf Anfrage von einem Einzelfall. Doch für einen Einzelfall hält die WWF-Expertin Kerstin Weber das nicht. Die Umweltorganisation hat eine Studie zur Wegwerf-Rate von Backwaren vorgelegt. "Das ist natürlich sehr bedenklich. Backwaren gehören in Deutschland aktuell zu den am meisten, weggeworfenen Lebensmitteln. Beispielsweise wurden im Jahr 2015, 4,5 Millionen Tonnen Backwaren produziert und 1,7 Millionen Tonnen davon sind am Ende im Müll gelandet".

Deshalb will Penny nun einen anderen Weg gehen - und mit der Logik der vollen Regale bis zum Ladenschluss brechen. In Penny-Backtheken wird deshalb abends nur noch rund ein Viertel der Produkte nachgebacken. Die Verlustrate sank dadurch laut Penny um rund 20 Prozent.

Wir prüfen nach: Eine Penny-Backtheke sieht eine Stunde vor Ladenschluss leer aus. Nicht jedem Kunden gefällt das, wie ein Penny-Filialleiter berichtet: "Wir werden sehr oft von Kunden angesprochen, warum wir abends nicht mehr alles da haben. Da gehen wir dann ganz offensiv mit dem Thema um. Sprechen mit den Kunden und erklären, dass es das Ziel ist einer Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken." Die Lösung: Kunden können Brot oder Brötchen vorbestellen.

