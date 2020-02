Droht das Ende der Windenergie? Zu viel Gegenwind von Bürgerinitiativen und Anwohnern? Verhindern Gerichtsprozesse den Ausbau? Warum ist der Bau von Windrädern ins Stocken geraten? Mex fragt nach!

Mex ist unterwegs in Weilrod, Hochtaunuskreis, mit Mitarbeitern der Firma ABO-Wind. Sie überprüfen eine ihrer Windanlagen. 2019 gingen in Hessen nur vier neue ans Netz. Verglichen mit dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre ist das ein Minus von 94 Prozent. ABO-Wind hat zwei dieser vier in Betrieb genommen. Patrick Djuga, ABO-Wind Wiesbaden, sagt: "In Hessen haben wir seit 1996 bis jetzt 113 Anlagen errichtet. Rund 550.000 Megawattstunden im Jahr. "

Und die erreichen bis zu 135.000 Haushalte. Das spart jährlich bis zu 366.000 Tonnen Kohlendioxid ein. Und es könnten noch mehr sein, wenn es mehr Windparks gebe. Aber mittlerweile landet fast jedes Bauvorhaben vor Gericht weiß Manuel Schmuck, ABO Wind Wiesbaden: "Es ist bedauerlich, dass wir uns überhaupt momentan so viel vor Gericht befinden. Wir haben immense Anforderungen, die immer weiter steigen, man verliert sich ein Stück weit auch in Genehmigungsverfahren im Detail."

Früher dauerten Genehmigungsverfahren ein Jahr, heute sind es bis zu drei Jahre. Auch, weil die Vorgaben zum Artenschutz nicht immer klar sind. Und immer mehr Bürger gehen auf die Barrikaden.

"Sie machen Lärm und blinken"

Windkraftgegner, die Bremser der Energiewende? Wir besuchen Bad Orb. Am Horizont sollten mal 14 Windkraftanlagen gebaut werden, aber 75 Prozent der Einwohner war dagegen. Auch Heinz Josef Prehler, Vorsitzender der Bürgerinitiative Gegenwind Bad Orb. Bis heute haben sie es geschafft, einen Windkraftpark in Bad Orb zu verhindern: "Diese Windkraftanlagen machen Lärm. Die blinken nachts. Und dieses Gebiet ist das meistbesuchte Wandergebiet hier in der Umgebung."

15 Kilometer weiter ist der Kampf gegen die Mühlen verloren. Hier werden gerade sechs neu gebaut. Die Befürchtung der Gegner: Die 230 Meter hohen Windkraftanlagen bringen gesundheitliche Risiken mit sich und gefährden die Tiere, meint Prehler: "Wir wissen, hier gibt es schützenswerte Arten, es gibt die Fledermäuse, es gibt verschiedene Tiere, Vögel und darauf wird keine Rücksicht genommen. Des Weiteren weiß das Regierungspräsidium, dass man auch Trinkwasserschutz betreiben muss. Und gerade dort, wo ich herkomme, aus Bad Orb, gehen die Vorrangflächen unmittelbar an die Quellen heran."

Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 1.000 Bürgerinitiativen gegen Windkraft. Und allein in Hessen sind 90 Anlagen zum Teil wegen anhängiger Gerichtsverfahren noch nicht ans Netz gegangen.

Zu niedrige Preise

In Seeheim-Jugenheim treffen wir Gerhard Eppler vom Naturschutzbund NABU beim Beobachten von Rotmilanen, in der Nähe eines Windparks. Ihm geht es darum, Naturschutz und Klimaschutz zusammenzubringen, statt sie gegeneinander auszuspielen: "Wir haben uns in Hessen ja im hessischen Energiegipfel darauf festgelegt, zwei Prozent der Landesfläche auszuweisen, auf denen 28 Terawattstunden Strom durch Windstrom erzeugt werden. Und die sind so ausgewählt, dass wir erst einmal windhäufige Bereiche haben, dann haben wir das rausgeschnitten, was für den Natur und Artenschutz wichtig ist. Und dann sind noch knapp zwei Prozent übriggeblieben. Das sind die weniger sensiblen Gebiete."

Rotmilan Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Und in diesen weniger sensiblen Gebieten sind Windkraft und Naturschutz vereinbar, vor allem auch, wenn die Standorte noch weiter optimiert werden. Zum Beispiel durch besondere Schaltzeiten der Rotoren, um Vogelzüge nicht zu gefährden.

Den Grund für das Stocken des Windkraftausbaus sieht Eppler weniger in den vielen Gerichtsprozessen: "Das lag nur zum geringen Teil an Naturschutz-Auflagen oder Naturschutz-Widerständen, sondern zum großen Teil auch in den Ausschreibungsverfahren, wo die Preise zu niedrig waren."

Anlagen warten auf Genehmigung

Denn weil es seit 2017 keine Förderung mehr für jede Kilowattstunde Strom gibt, bekommt der billigste Anbieter den Zuschlag. Und 2017 durfte sich jeder an den Ausschreibungen beteiligen, ohne eine Genehmigung vorzuweisen. Das Hessische Wirtschaftsministerium bestätigt Mex auf Anfrage: 2017 gingen die meisten Zuschläge an einen einzigen Anbieter,

"der offenbar mit unrealistischen Kosten rechnete und in der Folge kaum ein Projekt realisierte. Das Gesetz wurde zwar anschließend geändert, aber das Problem wirkt wegen der langen Vorlaufzeit von Windkraftprojekten bis heute nach.“

Und ist wohl eine der Hauptursachen, warum die Windkraft stagniert. Das könnte sich ändern. In Hessen warten über 290 Anlagen auf Genehmigungen.

Immer häufiger prallen Naturschutz und Klimaschutz aufeinander. Windkraftanlagen können nur da gebaut werden, wo Mensch und bedrohte Tierarten nicht gefährdet werden. Bürgerprotest, Genehmigungsverfahren und unüberlegte Ausschreibungen haben zur Windkraftflaute geführt.

