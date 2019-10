Lebensmittelrückrufe in Hessen geschehen im Schnitt an jedem zweiten Tag, allein in den vergangenen drei Wochen. Der Grund: Fleisch und Milch ist verseucht. Hessens Verbrauchersind in Sorge. Mex will wissen, wie der aktuelle Stand ist.

Im Fall Wilke kommt derzeit keine Wurst aus der Fabrik: Produktionsstopp. Und wie geht die Politik derzeit mit dem Lebensmittelskandal um? Heute räumt Verbraucherministerin Hinz im Wiesbadener Landtag immerhin „Unstimmigkeiten“ bei der Kontrolle des Wurst-Herstellers ein zwischen Landkreis, Regierungspräsidium und Landeslabor. Zudem fehlt noch immer eine vollständige Liste darüber, wo Wilke-Wurst verkauft wurde.

Mex-Experte Armin Valet weiß: „Wilke muss nur seine direkten Lieferanten über schlechte Ware aufklären – aber nicht die Behörden. Nur dieses hilft einem nicht weiter, wenn man irgendwo in der Kantine gegessen hat. Oder wenn man an der Bedientheke Frischwurst bestellt hat.“ Das bedeutet bakterienverseuchte Wurst könnte noch immer im Umlauf sein.

Weitere Informationen Das Verbraucherministerium hat seit Mittwoch eine Hotline eingerichtet: Unter 06151-126082 werden Fragen zur Wilke-Rückrufaktion beantwortet. Erreichbar ist die Nummer montags bis donnerstags zwischen 8 und 16.30 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 15 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Beim jüngsten Milch-Rückruf dagegen Aufatmen: Netto, Lidl oder Rewe erklären: Betroffene Produkte wurden nicht an hessische Filialen ausgeliefert. Nur Kaufland und Real mussten reagieren. Verunreinigte Milch wurde inzwischen aus den Regalen entfernt, heißt es von Unternehmensseite.

Der Verbraucherschützer Valet sagt: „Hier hat die Krisenkommunikation aus unserer Sicht deutlich besser geklappt. Da war von einem Tag auf den anderen wirklich eine Liste vorhanden, da waren auch Bilder vorhanden, wonach sich die Verbraucher wirklich richten konnten.“

Wie konnte es so weit kommen?

Gerade im Fall Wilke hat man den Eindruck, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Vieles wirkt teils chaotisch, undurchsichtig. Ein politisches Problem, sagt Verbraucherschützer Valet: „Wir haben natürlich hier das föderale System. Das bedeutet, die Länder und die Kommunen sind für die Kontrolle zuständig. Das ist nicht im Ministerium von Frau Klöckner angesiedelt. Aber sie kann sehr wohl koordinieren. Und auf die Länder auch noch einmal den Druck erhöhen, dass sie ihren Kontrollen nachkommen.“

Weitere Informationen Verbraucherschützer bleiben skeptisch: Das Lebensmittel-Kontrollsystem ist bundesweit auf 400 Behörden verteilt. Es fehlen außerdem ausreichend Kontrolleure. Und: Die Zahl der unangekündigten Kontrollen ist in den vergangenen Jahren gesunken. Ende der weiteren Informationen

Aber müssen Hessens Verbraucher jetzt Angst haben, wenn sie Lebensmittel wie Fleisch oder Milch im Supermarkt oder Discounter einkaufen? Nein, sagt mex-Experte Armin Valet. Denn: „Wir haben im Großen und Ganzen einen relativ hohen Sicherheitsstandard. (…) aber wir fordern auf, die hier beteiligt sind, sich verbessern zu müssen. Es müssen strukturelle Veränderungen in der Überwachung vorhanden sein.“

Weitere Informationen Das Mex-Fazit Allein das Beispiel Wilke zeigt – Kontrollen und Rückrufe müssen besser werden. Den ersten Schritt dazu sollte die Politik leisten – um das System für Hersteller strenger und für Verbraucher noch klarer zu machen. Ende der weiteren Informationen

Autor: Holger Barthel