Große Aufregung am Flughafen. Heute landet eine Frachtmaschine mit 24 Pferden an Bord: Wilde Mustangs aus Amerika. Silke Strussione aus Taunusstein hat die Tiere nach Deutschland geholt, um sie vor dem Hungertod zu retten. Sie pflegt und vermittelt Mustangs. Die Pferdeboxen werden vorsichtig aus dem Flieger geladen. Sie kommen in die Animal-Lounge. Der weltweit größte Check-In-Schalter für Tiere. Wie geht es den Tieren nach neun Stunden Flug?