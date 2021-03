Gewinner in der Coronakrise - Die Privatjets am Flughafen (S06/E01)

Cher, Madonna, Phil Collins oder Johnny Depp, fast täglich landet ein Prominenter in Frankfurt. Stefanie König hat schon vielen Stars und Sternchen, Staatsgästen und Millionären die Hand geschüttelt. Sie ist Ramp-Agentin am General Aviation Terminal am Frankfurter Flughafen. Ein kleiner Flughafen im Flughafen, nur für Privatjets und Hubschrauber.