Im Flieger mit Flugkapitänin Riccarda Tammerle | All Stars (S07/E03)

Riccarda Tammerle ist eine der ersten Flugkapitäninnen Deutschlands. Jahrelang flog sie weltweit als "First Officer" eine Boeing 747. Heute ist sie "Chefin" in einer A321 mit 200 Menschen an Bord. Die Fans der hr-Doku "Mittendrin - Flughafen Frankfurt" haben sie unter ihre Lieblingshelden gewählt.