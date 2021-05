Große Aufregung am Flughafen. Heute landet eine Frachtmaschine mit 24 Pferden an Bord: Wilde Mustangs aus Amerika. Silke Strussione aus Taunusstein hat die Tiere nach Deutschland geholt, um sie vor dem Hungertod zu retten. Sie pflegt und vermittelt Mustangs. Die Pferdeboxen werden vorsichtig aus dem Flieger geladen. Sie kommen in die Animal-Lounge. Der weltweit größte Check-In-Schalter für Tiere. Wie geht es den Tieren nach neun Stunden Flug? Außerdem: Lara und Daniela sind Flugbegleiterinnen. Sie konnten seit Monaten nicht mehr fliegen. Ihr Arbeitgeber hat sie aber nicht entlassen. Beide Stewardessen arbeiten jetzt als Corona-Testerin. Jeden Morgen unterstützen sie ihre Kollegen der Technik bei den Schnelltests. Jetzt steigen die Passagierzahlen und Lara und Daniela dürfen wieder fliegen. „Mittendrin“ begleitet die Crew auf ihrem ersten Flug seit Monaten. Einsatz am Info-Schalter: Wo gibt es Särge, wo High-Heels? Hunderte Menschen fragen Bobi Petkovski täglich um Rat: Nackte, die irgendwo im Terminal tanzen möchten. Piloten, die ihre Crew suchen. Menschen, die ihre Familie aus den Augen verloren haben oder einfach nur den Ausgang suchen. Der 45-Jährige versucht, jedes Problem zu lösen.