Seit Monaten wartet Lara auf diesen Tag und dann auch noch einen Langstreckenflug in die Karibik. Die Flugbegleiterin ist superglücklich, doch ihr Job ist anders geworden. Wie viel ist geblieben - vom Glanz und der Begeisterung als Stewardess zu arbeiten? „Mittendrin" darf die Crew auf ihrem Hin- und Rückflug begleiten und dabei auch der Flugkapitänin über die Schulter schauen. Außerdem: Der VIP-Service boomt. Viele Passagiere wollen vor allem jetzt in Corona-Zeiten lange Warteschlangen am Check-In Schalter oder bei den Sicherheitskontrollen vermeiden. Der VIP-Service am Flughafen begrüßt die Fluggäste in einer exklusiven Lounge, übernimmt den Check-In und fährt die Passagiere im Luxuswagen direkt zum Flieger - ohne Ansteckungsrisiko.