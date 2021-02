Die Zuschauer können aus der beliebten hr-Serie "Mittendrin-Flughafen Frankfurt" ihren Lieblingshelden wählen. Wer hat Sie in der erfolgreichen Doku des hr-fernsehens am meisten fasziniert, berührt und beeindruckt? Über wen haben sie am meisten gestaunt, gelacht, mitgefühlt? Stimmen sie ab: 1. Follow-Me-Fahrer Mario Hahn, 2. Pilotin Riccarda Tammerle, 3. Flugzeugschlepper Steffen Meilinger, 4. Bundespolizisten Ingo Vorberg und Nina Lenzner, 5. Flughafenfeuerwehrmann Bastian Haas Die Zuschauer können auf YouTube ihre "Mittendrin-Flughafen-Frankfurt" Lieblingshelden wählen. Wer gewinnt die Zuschauer-Challenge? Das Ergebnis senden wir in einem Flughafen-Osterspezial am 3. & 4. & 5.04. jeweils um 18:45 Uhr.