Norman Wolf hatte mit zwölf Jahren Suizidgedanken – die Schule war die Hölle. Er wurde seit längerem gemobbt. Es war so schlimm, dass er anfing zu glauben, was ihm an den Kopf geworfen wurde. Seine Probleme hörten erst auf, als die Mobber die Schule verließen. Heute ist er 28 Jahre alt und hat sich sein Selbstbewusstsein mühsam zurückerobert – auch wenn die Mobbing-Erfahrung immer noch an ihm zehrt. Er will helfen, über Mobbing aufklären, Jugendlichen Mut machen. „Du bist nicht schuld und du bist nicht allein“ – sein Credo. Er will Eltern, Lehrer und Gesellschaft in die Pflicht nehmen. Kann er etwas erreichen? Wer kann ihn unterstützen – und wem kann er Impulse geben? Was muss passieren, damit es weniger Mobbing-Opfer gibt?