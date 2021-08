Der Mann mit dem Taktstock tanzt. Durch seine Open-Air-Konzerte mit zehntausenden Zuschauern und den von ihm moderierten "Spotlight"-Events begeistert er ein großes Publikum für die klassische Musik: Andrés Orozco-Estrada. Der gebürtige Kolumbianer wechselt nach sieben Jahren als Chefdirigent des hr-Sinfonieorchester ab der Saison 2021/22 zu den Wiener Symphonikern. In dem Film von Alexander C. Stenzel berichten Musiker des hr-Sinfonieorchesters von Gänsehautmomenten in Konzerten mit Orozco-Estrada.