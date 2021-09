Lena-Marie Krückemeier und Can Yilmaz sind Sanitäter der Johanniter Unfallhilfe aus Langenhagen bei Hannover. Sobald für sie der Alarm losgeht, haben sie maximal 15 Minuten Zeit, um zum Einsatzort zu gelangen. Oft zählt dann jede Sekunde. Zwar dürfen sie dabei über rote Ampeln fahren und Tempolimits missachten, aber gerade das macht jede Fahrt mit Blaulicht und Martinshorn zu einer Herausforderung. Viele Autofahrer reagieren hektisch oder unlogisch, bleiben im Weg stehen oder bremsen plötzlich ab. Um am Einsatzort helfen zu können, müssen die beiden Diagnosen stellen und Verletzungen richtig einschätzen. Dafür ist Can ausgebildeter Notfallsanitäter, Lena ist Rettungsassistentin. Jedes Krankheitsbild geben sie mit einem Code an die Notrufzentrale. Der Koordinator hier hat einen Überblick darüber, welches Krankenhaus über freie Betten verfügt, wo welche Untersuchungen gemacht werden können und wo noch Platz in der Notaufnahme ist. Die Reportage“ begleitet gleichzeitig eine Schicht in der Notrufzentrale und auf dem Rettungswagen und zeigt, wie Rettungskräfte an ihren Einsatzort kommen, welcher Patient warum in welches Krankenhaus kommt und wie Leitstelle, Notfallretter und Notaufnahmen miteinander verbunden sind.