Hirtenhund Oddball ist riesig und voller Eigensinn. Die bellende Schmusedecke sorgt für so viel Chaos im Dorf, dass Farmer Swampy gezwungen ist, ihn an die Leine zu legen. Was soll bloß aus Oddball werden? Da entdeckt Swampy, dass der weiße Riese eine Schwäche für Zwergpinguine hat. Das ist super! Denn auf einer kleinen Insel dicht vor der Küste bedrohen Füchse die seltenen Minis. Oddball hat eine neue Aufgabe: Die Räuber von der Insel fernhalten. Doch es gibt auch Zweibeiner, die ein gieriges Auge auf das Inselchen geworfen haben. Ob Oddball da helfen kann?

Darsteller:

Shane Jacobson

Sarah Snook

Alan Tudyk

Coco Jack Gillies

Deborah Mailman

Regie: Stuart McDonald