Ein Umzug kann nervenaufreibend sein. Es muss an viele Dinge gedacht, im Voraus geplant und mit Logik angepackt werden, damit das Hab und Gut unversehrt am neuen Ort ankommt. Das ist schon bei einem einzigen Haushalt eine Herausforderung; wie ist es erst, wenn gleichzeitig 13 Kliniken umziehen müssen? Und zwar inklusive sensibler Technik und mehr als 300 teils schwerstkranken Patienten? Diesen Kraftakt will das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) auf dem Campus in Kiel stemmen. Und das innerhalb von nur vier Tagen. „Die Nordreportage“ zeigt den Umzugsmarathon, dessen Verlauf mehr als zwei Jahre geplant wurde. Changemanagerin Ulrike Schrabback und ihr Team spielten jeden Gang und jeden Handgriff in der Theorie zigmal durch. Doch die Praxis zeigt, ein Umzug mit diesem Ausmaß birgt unvorhersehbare Überraschungen. Dann sind bei allen Beteiligten Flexibilität und gute Nerven gefragt. Besonders kritisch ist der Transport der Intensivpatienten. Der kleinste von ihnen wiegt gerade einmal 500 Gramm. Jede Erschütterung beim Weg aus der alten Frauenklinik in den sechsgeschossigen Neubau kann für das Frühgeborene fatale Folgen haben. Für Patientin Kerstin Hammer ist der Umzug zwar weniger dramatisch, aber nicht weniger aufregend: Die Ende 60-Jährige ist sehr gespannt auf ihr neues Zimmer, zu dem sie im Bett liegend und von Umzugshelfern begleitet, gebracht wird. Parallel zum Umzug von Gütern und Menschen läuft der reguläre Klinikbetrieb weiter. Mit doppelter Personalbesetzung garantiert das UKSH Kiel eine lückenlose Versorgung, auch die Notfallaufnahme ist ständig besetzt. Theoretisch dürfte nichts schiefgehen, sagt Changemanagerin Ulrike Schrabback. Die Reportage zeigt, ob sich auch wirklich alle Beteiligten an den gut ausgetüftelten Umzugsplan halten und am Ende alles dort hingekommen ist, wo es hingehört.