Verzweifelt und überfordert treibt Katrin ihre Tochter eher in eine rebellierende Antihaltung, anstatt zurück in ihre Arme. Auch die moralische Entrüstung von Katrins Vater Horst über das komplizierte und alles andere als funktionierende Familienmodell seiner Tochter birgt so viel Sprengstoff für die noch junge Beziehung zwischen Katrin und ihrem neuen Partner, dass am Ende die große Frage steht: Warum tun wir uns das eigentlich an?

Besetzung:

Katrin Wiedemann: Nicolette Krebitz

Frank Wiedemann: Juergen Maurer

Saskia Wiedemann: Emilie Neumeister

Leo Wiedemann: Luis August Kurecki

Phillip Esch: Hary Prinz

Yannik Esch: Oskar Bökelmann

Sabine Esch: Franziska Weisz

Julia Schlösser: Lisa Bitter

Ella Schlösser: Clara Veihelmann

Horst Koch: Peter Prager

Renate Koch: Marie Gruber

Diana Wiedemann: Daniela Ziegler

Lena: Hannah Veihelmann

Finn: Julian Gutmann

und andere

Musik: Maurus Ronner, Biber Gullatz, Andreas Schäfer

Kamera: Leah Striker

Buch: Sophia Krapoth

Regie: Oliver Schmitz