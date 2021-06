Alles könnte so schön sein zwischen Katrin und Philipp, wäre da nicht die liebe ( Familie! Zeit für Zweisamkeit bleibt im hektischen Alltag kaum. Doch während Katrin sich nach Ruhe sehnt, hat Philipp ganz andere Pläne. Er überrascht Katrin mit einem Heiratsantrag. Katrin weiß nicht, ob sie entzückt oder entsetzt sein soll. Zu sehr steckt ihr die Enttäuschung über die letzte Ehe mit Frank noch in den Knochen. Während sie Philipp schonend beizubringen versucht, dass ihr nicht nach Heiraten zumute ist, bricht das ungebremste Patchwork Chaos über sie herein. Julia, die neue Frau ihres Ex Mannes, zieht ungefragt samt Kinderschar bei ihr ein. Nicht nur ihre spitzzüngige Ex Schwiegermutter Diana, sondern auch Katrins eigene Mutter Renate kommen noch dazu, um zu "helfen".

Besetzung:

Katrin Wiedemann: Nicolette Krebitz

Phillip Esch: Hary Prinz

Marcel Schlösser: Michael Steinocher

Renate Koch: Patricia Hirschbichler

Diana Wiedemann: Daniela Ziegler

Horst Koch: Peter Prager

Julia Schlösser: Lisa Bitter

Yannik Esch: Oskar Bökelmann

Saskia Wiedemann: Emilie Neumeister

Leo Wiedemann: Luis Kurecki

Beate Leschner: Nicole Beutler

und andere

Musik: David Reichelt

Kamera: Doro Götz

Buch: Sophia Krapoth

Regie: Anna Katharina Maier