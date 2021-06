Katrins Stresspegel ist am Anschlag. Erholung findet sie nur bei Julias Stiefbruder Marcel, der auf Durchreise ist und ganz nach seiner eigenen Fasson lebt was auf die gebeutelte Katrin ausgesprochen anziehend wirkt. Als Philipp und ihre Mutter sie mit einer spontanen Überraschungshochzeit überrumpeln wollen, platzt Katrin der Kragen. Am nächsten Tag bereut Katrin ihren Ausbruch und will sich entschuldigen. Aber manches im Leben lässt sich nicht rückgängig machen. Eine Heirat zwischen Katrin und Philipp scheint in weite Ferne zu rücken.

Besetzung:

Katrin Wiedemann: Nicolette Krebitz

Philipp Esch: Hary Prinz

Marcel Schlösser: Michael Steinocher

Renate Koch: Patricia Hirschbichler

Diana Wiedemann: Daniela Ziegler

Horst Koch: Peter Prager

Julia Schlösser: Lisa Bitter

Yannik Esch: Oskar Bökelmann

Saskia Wiedemann: Emilie Neumeister

Leo Wiedemann: Luis Kurecki

Beate Leschner: Nicole Beutler

und andere

Musik: David Reichelt

Kamera: Doro Götz

Buch: Sophia Krapoth

Regie: Anna Katharina Maier