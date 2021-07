Katrin und Philipp haben ihr Baby aus Versehen in der örtlichen Babyklappe abgelegt, deshalb stehen sie nun unter strenger Überwachung des Jugendamtes. Dass Katrins egozentrischer Vater, ihre herrische Ex-Schwiegermutter und diverse andere Überraschungsgäste vor der Tür stehen, um Baby Isalie zu begrüßen, verschärft die angespannte Lage weiter bis Katrin und Philipp sich unter dem Druck der Umstände endlich auf das besinnen, was ihnen am Wichtigsten ist.

Besetzung:

Katrin Wiedemann: Nicolette Krebitz

Philipp Esch: Hary Prinz

Marcel Schlösser: Michael Steinocher

Diana Wiedemann: Daniela Ziegler

Horst Koch: Peter Prager

Yannik Esch: Oskar Bökelmann

Saskia Wiedemann: Emilie Neumeister

Leo Wiedemann: Luis Kurecki

Polizeibeamter: Matthias Brenner

und andere

Musik: K.S. Elias

Kamera: Doro Götz

Buch: Sophia Krapoth

Regie: Anna Katharina Maier